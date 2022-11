O2 má nejlevnější mobilní tarif na trhu. Ale jen po omezenou dobu

Bezúvazkový tarif Free+ Start, který lze aktivovat nejpozději 31. prosince, vyjde na pouhých 249 korun. Za tuto částku nabídne především 1,5 GB dat, tedy polovinu datového objemu standardního základního tarifu Free+ Modrý, a to rovněž bez rychlostního omezení (až 600 Mb/s). Neomezeně volat a posílat textovky lze však pouze do vlastní sítě, tedy sítě O2. Na volání do ostatních sítí má pak zákazník k dispozici 30 volných minut, každá další minuta hovoru v rámci ČR vyjde na 3,50 Kč. Odeslání SMS na číslo v jiné síti vyjde na 1,50 Kč.

Zákazník může zvolit ještě druhou variantu superlevného vánočního tarifu. Ta je o 80 korun dražší (329 Kč), což je při pořízení na 36 měsíců a akontaci ve výši jedné koruny měsíční splátka za smartphone Xiaomi Redmi 9A, který společně s ním zákazník získá. Jednorázová cena telefonu je 2 881 Kč.

Objem služeb obsažených v ceně této varianty tarifu je shodný s jeho běžnou podobou, zákazník tedy i v tomto případě získá neomezené volání a SMS ve vlastní síti, 30 minut volání do ostatních sítí a 1,5 GB dat. Musí se však smířit s nižší přenosovou rychlostí – O2 ji u této varianty omezuje na 20 Mb/s.

Speciální vánoční tarif O2, který lze zřídit v kterékoli značkové prodejně, na webu či infolince operátora, je ve své základní podobě aktuálně nejlevnějším mobilním tarifem v nabídce tuzemských operátorů. Je totiž o 50 korun levnější než běžný základní tarif Vodafonu, Start 130. Ten při vyšším měsíčním paušálu obsahuje jen 130 volných minut do všech sítí a 1 GB dat. T-Mobile v nabídce žádný tarif s cenou nižší než 300 korun měsíčně nemá (jeho aktuálně nejlevnější tarif 1 GB Plus vyjde na 510 Kč).