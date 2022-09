Nenápadnými domy teče velká část českého internetu a volání. Je tam hlučno

Jedna z budov je zastrčená na pražském Chodově, druhá je nenápadně umístěná na opačné straně Prahy ve Stodůlkách. Dům na Chodově je sice těsně u dálnice D1, ale je schovaný za protihlukovou stěnou na konci slepé ulice, takže si ho všimne málokdo. Na Stodůlkách si domu všimnete spíš, ale je dostatečně nenápadný, abyste kolem něj jezdili každodenně a přehlíželi ho.

Umístění infrastruktury na obou koncích Prahy má svou logiku. V případě Stodůlek je to historie objektu, od osmdesátých let totiž zajišťoval pro tehdejší Spoje konektivitu do zahraničí. V současnosti je však umístění velmi praktické. Chodovská budova je totiž napojena na elektrickou rozvodnu elektrické energie na Chodově, ta na Stodůlkách na rozvodnu v polích za Řeporyjemi. Tyto dvě rozvodny elektrické energie obsluhují celou Prahu a v případě výpadku (což se nedávno na Chodově stalo) jedné z nich Cetin O2 přesměrují provoz přes druhou budovu.

Lodní motory nahradí výpadek

Ale i při výpadku nezůstane ani jedna z budov bez energie. My jsme navštívili tu ve Stodůlkách, kde při výpadku naběhne podle potřeby jeden ze čtyř dieselagregátů a připravuje se pátý. A ne, nejsou to agregáty, které si běžně představujeme, ale velké šestnáctiválcové lodní motory, kdy každý s příslušenstvím zabere jednu velkou místnost. Samotné agregáty mají zásobu nafty na 24 hodin provozu. Součástí systému jsou samozřejmě i baterie, které překlenou čas mezi výpadkem a rozběhem generátorů. Tento postup se pravidelně testuje.

Budova na Stodůlkách je součástí kritické infrastruktury státu, takže záloha pro dodávky energií je zcela na místě. Operátoři celkově řeší náklady na energie. Cetin zatím nezdražuje, zákazníci platí loni dohodnuté ceny. Ale jiná datacentra už zdražují.

Samotný vstup do budovy je záměrně velmi komplikovaný. Kontroluje se i krevní řečiště v turniketu a focení je zakázané. Což má své logické důvody, uvnitř je toho opravdu hodně. Jsou zde i alarmy, kamery včetně nočního vidění, ostraha a další zabezpečovací systémy.

Váš hovor a data projdou Chodovem nebo Stodůlkami

Začněme voláním. Pokud uskutečníte hovor z nebo do sítě O2, projde buď přes Stodůlky nebo přes Chodov. Stodůlky jsou současně novým domovem vybavení, které bylo v telekomunikační budově na Žižkově, která brzy padne k zemi a místo ní se zde vyroste nová výstavba. Ve Stodůlkách je tak kompletní infrastruktura nutná pro chod mobilní sítě O2, to samé však platí i pro budovu na Chodově.

Velikosti obou budov jsou neporovnatelné, ta na Stodůlkách je proti žižkovské malinká. Ale s novými technologiemi včetně virtualizace a cloudu se vybavení podařilo vměstnat do nového prostoru. Specialitou jsou atomové hodiny, jedny z mála v Česku. Jsou z osmdesátých let a slouží pro synchronizaci sítě. Kabeláž vede dvojitými podlahami s nosností 1 000 kg na metr čtvereční.

Budova má tři datové trasy, každá záměrně vede jinudy. Tím se eliminují možnosti totálního výpadku. Může se to zdát zbytečné, ale mnozí operátoři mohou dlouho vyprávět, jak jim překopnutý kabel shodil celou síť nebo její podstatnou část.

Do NIXu, což je výměnné centrum českého internetu, se O2 připojuje přes dva 800Gb spoje přes 400Gb porty. Ve špičce operátor odbavuje datový tok okolo 1 Tb/s, kapacita je dvojnásobná a měla by vystačit podle operátora ještě dva až tři roky. Pak bude nutné ji posílit.

„Internet“ je dost hlučný

Datacentrum na Stodůlkách neobsluhuje jen servery operátora, je to i komerční služba pro jiné zákazníky. Těch je tu celá řada, ale konkrétně jmenovat nemůžeme. Našli jsme zde i ta nejznámější jména světového internetu, která zde mají servery s částí obsahu pro české zákazníky a je zde i přímý peering. Ve zvláštní místnosti jsou pak servery finančních institucí, přes které probíhají například karetní transakce. Tyto části racků jsou uzavřené za plotem nebo rovnou za neprůhlednými stěnami a přístup k nim je speciálně chráněný.

Kdo nikdy nebyl v datacentru, tak ho překvapí, jak je takový „internet“ hlučný. Samozřejmě je to důsledek chlazení, protože servery a další infrastruktura produkují významné množství odpadního tepla. Proto je pro chlazení určen systém DX s přímým výparem. Serverová pole jsou optimalizovaná pro úsporu energie, takže chlazení probíhá lokálně, aby bylo co nejvíc ekonomické. Je zde samozřejmě i speciální hasící systém.