Proud má pátý blok Dukovan dát v roce 2036

První přifázování a dodání elektřiny je plánováno na rok 2036. „V případě úspěšného zprovoznění může blok dosáhnout plného výkonu už v témže roce 2036,“ uvedl David Hluštík z odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu. „Od prvního spuštění standardně běží dvouletá lhůta zkušebního provozu, po jejím uplynutí pojede elektrárna v běžném režimu,“ dodal.

V jaké fázi je nyní příprava výstavby, na čem se nyní pracuje? Pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany – čili onen pátý blok – nyní probíhá územní řízení podle stavebního zákona.

Stát současně buduje tým akciové společnosti Elektrárna Dukovany II, která byla založena už v roce 2015 jako stoprocentní dceřiná firma společnosti ČEZ se vstupním kapitálem jedné miliardy korun. Jejím předsedou představenstva je Petr Závodský.

Současně stát připravuje zajištění financování projektu v souladu s tzv. nízkouhlíkovým zákonem formou úvěru. „Mimo to se pracuje i na přípravě dopravních staveb pro dopravu materiálu na stavbu a přepravu nadrozměrných a těžkých komponent, na zajištění přípravy lidských zdrojů, probíhají jednání s uchazeči o dostavbu,“ upřesnil Hluštík.

Připravují se také změny některých zákonných norem ohledně povolovacích procesů především v oblasti stavebního práva, chystá se také novela atomového zákona.

V jaké fázi je nyní výběr dodavatele této stavby? „Termín pro podání nabídek uchazečů je do 31. října. Následně bude probíhat vyhodnocování a předložení vládě. Uzavření smlouvy se zhotovitelem předpokládáme do konce roku 2024,“ sdělil mluvčí jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Vyhodnocení nabídek nebude zcela standardní. „Investor předloží státu hodnotící zprávu spolu s návrhem preferovaného dodavatele. Podle podepsané První prováděcí smlouvy si stát musí z důvodu zajištění bezpečnostních aspektů odsouhlasit navrženého preferovaného dodavatele,“ vysvětlil Hluštík. Podpis speciální tzv. EPC smlouvy (na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem) by měl být věcí zmíněného roku 2024. Teprve pak budou zahájeny stavební práce.

Tam to bude! Premiér Petr Fiala s doprovodem při návštěvě elektrárny Dukovany. Během ní si prohlédl plány jejího rozšíření. | foto: Archiv MAFRA

Po podepsání kontraktu s dodavatelem začne zpracování dokumentace pro všechna nezbytná povolení. Dodavatel vybere zásadní subdodavatele a zpracuje s nimi detailní design elektrárny.

„Budou objednána zařízení s dlouhou dodací lhůtou a okolo roku 2028 začne příprava staveniště. První pozemní práce by měly začít v roce 2027 nebo 2028 v závislosti na povoleních a zahájení hlavních stavebních prací by mělo nastat v roce 2029,“ vylíčil Hluštík.

„Oživování elektrárny“ začne v roce 2034, stejně jako tzv. studené tlakové zkoušky a poté i horké zkoušky už na budoucích provozních parametrech.

V roce 2035 bude do elektrárny zavezeno palivo a začne její fyzikální spouštění. Zahájení zkušebního dvouletého provozu a prvních dodávek elektřiny je plánováno na rok 2036.

„Součástí zkušebního provozu je i řada zkoušek, tudíž výroba bude nepravidelná. V roce 2038 by mělo dojít k finálnímu předání elektrárny a zahájení standardního provozu,“ pověděl Hluštík. Zahájení stavby pátého bloku musí ještě předcházet zajištění dopravní obslužnosti, personálu, ubytovacích kapacit a komplexní logistiky.

Zahájení hlavní stavby v roce 2029 proto budou předcházet dílčí práce na lokalitě a v okolí elektrárny a na transportních trasách, třeba tam, kudy budou projíždět nadměrné náklady s komponenty pro pátý blok Dukovan.

Jednou z těch drobných staveb bylo letos v létě provedené zvýšení nosnosti mostku na silnici první třídy číslo 38 u Jihlavy-Antonínova Dolu ze stávajících 523 až na 900 tun. Zpevnění mostu bude moci samozřejmě využít i běžnější doprava. „Úpravy nosnosti mostu si navíc vyžádala plánovaná výstavba dalšího z bloků jaderné elektrárny v Dukovanech,“ potvrdil Jiří Veselý, mluvčí jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Zpevnění mostku patří mezi soubor opatření na předpokládané trase nadměrného nákladu pro Dukovany z přístavu ve středočeském Týnci nad Labem po silnici přes Kolín a Golčův Jeníkov do oblasti Kraje Vysočina. Dočasnými opatřeními jsou například podpěry mostů nebo zdokonalení a rozšiřování zatáček. „Krizovými místy mohou být nepříjemná stoupání,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy Miroslav Houška.

Mezi dočasná opatření bude zahrnuto například odstranění silničního nadjezdu nad silnicí I/38 ve Skuhrově na Havlíčkobrodsku během přepravy nákladu. Jedná se také o podepření a vyztužení mostů v Heleníně či rozšíření nájezdu, respektive sjezdu na dálnici D1 u Velkého Beranova.

Odhady ceny pátého bloku jsou nyní spekulacemi. Zatímco před třemi roky se mluvilo o částce cca 140 miliard korun, nyní už je to více než 160 miliard. „Cena se bude odvíjet od nabídek a vzhledem k probíhajícímu tendru a povinnosti mlčenlivosti o nabídkách nemůžeme hovořit,“ reagoval Hluštík z ministerstva průmyslu. Úvěr na stavbu poskytne stát, splacen by měl být během 30 let po uvedení elektrárny do provozu.

V plánované nové části bude podle mluvčího elektrárny Bezděka po dokončení pracovat více než pět stovek kvalifikovaných zaměstnanců.

Stavba dukovanské elektrárny začala v roce 1978, bloky byly uvedeny do provozu v letech 1985 až 1987. Stávající bloky mohou být v provozu do roku 2037 s případným prodloužením do roku 2047.