Dukovany letos poprvé odstavily blok. Elektřinu začne znovu dodávat v dubnu

Od spuštění bloku v roce 1987 jde již o 36. odstávku pro výměnu paliva. Od loňského ledna přešly dukovanské bloky z jedenáctiměsíčních palivových kampaní na patnáctiměsíční. V následujících týdnech čeká tamní pracovníky zvládnutí celkem patnáct tisíc pracovních úkonů. Jejich hlavním úkolem je zkontrolovat, ověřit a odzkoušet tisíce zařízení a komponent pro další několikaměsíční bezpečný a spolehlivý provoz bloku.

„Vedle standardní údržby nás v rámci odstávky třetího bloku čeká také 54 technických a investičních akcí, které přispějí k další modernizaci části zařízení pro zajištění spolehlivosti v průběhu další etapy provozu elektrárny,“ popisuje Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Mezi časově a technicky nejnáročnější činnosti, které musí energetici zvládnout, patří kontroly těsnosti teplosměnných ploch parogenerátorů, generální údržba dvou z šesti hlavních cirkulačních čerpadel, tříletá generální revize dieselgenerátoru číslo devět nebo kontrola lopatek a zařízení obou turbosoustrojí.

Dalších šedesát let

Nově energetici zahájí výměnu blokových úsekových rozvaděčů s napětím 0,38 kV, kterou v rámci zajištění minimálně šedesátiletého provozu elektrárny provedou na všech čtyřech blocích. Celá akce je rozdělena do dvou etap. Dokončení první etapy je plánované do roku 2028 a ČEZ vyjde na 400 milionů korun. „Obě naše jaderné elektrárny budeme provozovat nejméně šedesát let a tomu přizpůsobujeme rozsah údržby a investic. To se samozřejmě promítá do rozsahu odstávek, přesto se nám ale daří plnit výrobní plány,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Ukončení odstávky energetici předpokládají v průběhu dubna, ale přesný termín opětovného zahájení výroby třetího bloku ČEZ upřesní v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky prováděných kontrol a testů.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Čtyři bloky Dukovan byly postupně zprovozněné v letech 1985 až 1987. Vloni elektrárna vyrobila 14,3 TWh elektřiny, výrobní hranici 14 TWh její dodávky převýšily potřinácté. Jaderná elektrárna Temelín překonala v roce 2023 podruhé za sebou hranici výroby 16 TWh.

Na konci loňského října dostala firma ČEZ finální nabídku na stavbu nového dukovanského bloku od tří zájemců, severoamerické společnosti Westinghouse, korejské KHNP a francouzské EDF. Spolu s tím uchazeči podali i nezávazné nabídky na další tři reaktory. Vyhodnocování by mělo trvat do konce letošního února, kdy konečné pořadí nabídek dostane vláda. Do konce letošního roku by měla být s vybraným uchazečem podepsána smlouva.

Nový blok by měl být v Dukovanech dokončený do roku 2036. Nový dukovanský blok bude postaven vedle stávající elektrárny a v budoucnu nahradí část jejího výkonu.