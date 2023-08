Při přetížení pomůže tejp

Přestože by si to jistě mnozí přáli, lidské tělo není stroj, a tak chtě nechtě musíme někdy i odpočívat. O to víc to platí při sportu, kdy si při nedostatečné regeneraci neříkáme jen o kruhy pod očima jako při běžné únavě, ale také o velmi vážná a vleklá zranění.

A je v podstatě úplně jedno, jestli je člověk vrcholový sportovec, který podává maximální výkony, příležitostný běžec nebo si jde jednou dvakrát do měsíce zahrát tenis s přáteli. Nechat tělo zregenerovat je nezbytnou podmínkou každého sportování.

Celý magazín

„Alfa a omega je stoprocentně protažení po samotném cvičení. Při sportu se svaly zahřejí a následně je nutné je protáhnout a tím je dostatečně prokrvit, aby došlo k rychlejší regeneraci,“ vysvětluje Michaela Votýpková, zakladatelka společnosti GemMedical, která lidem poskytuje například fyzioterapeutické poradenství nebo návody, jak využívat kineziologické tejpy.

Po náročném cvičení nebo třeba intenzivním běhu je také vhodné zařadit na konec tréninku volnější část, například desetiminutový výklus.

Čas, který každý z nás potřebuje k regeneraci, je striktně individuální. Záleží na celkové fyzické kondici, věku, ale také na druhu cvičení a jeho intenzitě. Vedle spánku, který je pro obnovu vnitřní rovnováhy organismu nezpochybnitelně důležitý, ale existují i metody, jakými je možné celý proces urychlit a zajistit, že složité biologické pochody proběhnou správně.

Magnéziové koupele

„Velmi účinné jsou magnéziové koupele. Je k tomu potřeba speciální sůl, která se rozpustí ve vodě a člověk se do ní po zátěži položí na dvacet minut. Působením hořčíku pak dochází k uvolnění svalů. Regenerace je tak mnohem rychlejší a účinnější,“ popisuje Votýpková.

Efektivní a zároveň také velmi příjemnou formou regenerace jsou masáže. Ne každý má ale možnost chodit k masérovi po každém sportování, ať už kvůli časovým, nebo finančním důvodům. To ale vůbec nevadí, jelikož v tomto případě je to možné dostatečně provést svépomocí. „Masáže je možné si dělat i bez pomoci. Slouží k tomu různé masážní pomůcky, například takoví gumoví ježci s bodlinkami. Skvělé je také použít takzvané fasciální válce. Ty totiž působí až do hlubokých vrstev k fasciím svalů (struktury z pojivové tkáně, které obklopují svaly, pozn. red.) a uvolňují je,“ doporučuje Votýpková.

Svalům dokáže ulevit i něco tak obyčejného, jako je sprcha, konkrétně střídaní teplot vody. To totiž příznivě působí na cirkulaci krve a pomáhá tělu se lépe zotavit. Votýpková ale upozorňuje, že se nutně nemusí střídat úplně horká a úplně ledová voda, hlavní jsou změny.

Pokud už k přetížení svalů dojde, nutně to ještě neznamená tragédii. Záchrana může přijít v podobě stále hojněji používaných kineziologických tejpů. „Tejpy zvládne používat každý sám doma a fungují skvěle na přetížené svaly. Jsou ideální jakožto první pomoc. Zároveň mohou působit také jako prevence proti případným poškozením,“ říká Votýpková.