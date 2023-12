Kde se vůbec zrodil nápad vytvořit něco takového jako je DICK-TATOR?

Znáte to. Žijeme v Česku, kde většina hrozných, ale i skvělých nápadů vzniká v hospodě. A ani DICK-TATOR není výjimkou. Vedli jsme vášnivé politologické debaty, prošpikované historickými fakty, až jsme se klasicky dostali k Druhé světové. „Podrž mi pivo a já ti ukážu, jak zbořím internety…“ asi tak vznikl DICK-TATOR.

Takže dát na první láhev nezaměnitelnou podobiznu nejvýraznějšího diktátora II. světové války se tak přímo nabízelo, že?

Jsme cynická hovada, ne náckové. Tvoříme značku plnou satiry. Jak lépe vykreslit, že se budeme věnovat dickům, než karikaturou největšího dicka 20. století na přední etiketě?

Samozřejmě, teď jsem tak trochu dick já...na otázku odpovídat otázkou se nesluší.

Používat kontroverzní osobnosti v marketingu je laciné a prvoplánové, ne?

Jistě. Ale podívejte se kolem sebe. Žijeme v hypercitlivé době, kdy se bojíte udělat si srandu pomalu i z Brňáků. Lidé se potřebují smát a prahnou po nekorektnosti. Prvoplánový, explicitní a jednoduchý, to byl záměr. Chtěli jsme šokovat a pobavit co nejvíc lidí. Naším hlavním cílem je vrátit trochu před-twitterovského humoru do dnešního světa – obzvláště v době, kdy mizí naděje na světlé zítřky. Tak se vracíme k odkazu dnes již legendárních pořadů jako Tele Tele, nebo Česká soda, či zahraniční South Park, na kterých jsem vyrůstal.

Jaké jsou zatím ohlasy na doprovázející uvedení ginu na trh?

Ohlasy odpovídají kontroverznosti značky. Máme pozitivní reakce, stejně tak pohoršené hejty. Ale s tím jsme do toho šli. Značka, která nevyvolává žádné emoce je předem mrtvá.

Pohybujete se na tenké hraně trestného činu. Myslíte si, že gin může vyvolávat extremistické vlny?

Už jsme se setkali i s kritikou ve smyslu, že DICK-TATOR je jednak nevkusný, ale také propaguje masového vraha. My si myslíme opak. Na trhu najdete různé produkty s podobně zlými tvářemi. Nikomu nevadí třeba Che Guevara na rumu nebo doutnících, či Putin na tričkách. Stejně tak třeba Pablo Escobar figuruje v názvu úspěšné restaurace v Brně nebo jako pivní speciál třeboňského pivovaru. My tyto osoby nepoužíváme jen tak, ale jako někoho, koho chceme veřejně urážet, protože si to svým chováním zaslouží, a tak je to vlastně v pořádku. A třeba i tak, že za jeho fotku dáme obrovský penis.

Nemáte obavu, že moment rebelství a provokace značky brzy vyčpí a stane se tuctovou nebo zavrženou značkou?

Nalijme si čistého ginu, žádný vtip nevydrží věčně. Může se tak zdát, že budujeme předem zatracovaný brand. Budeme se snažit vytřískat z toho maximum a neohrát se! Každopádně si stojíme za tím, že náš gin není jen produktem marketingu. Dali jsme si záležet, aby byl ukrutně dobrej. Na rozdíl od ostatních se nám podařilo zkombinovat bizár s kvalitou a věříme, že DICKA si lidé koupí opakovaně, nejen jako sběratelskou kuriozitu.

Když jsme u produktu samotného, prozradíte, kde nebo jaká palírna gin vyrábí?

Osobně jsem chtěl pointu celého projektu dotáhnout do absolutního maxima. Proto je DICK-TATOR 100% vyrobený v Německu. Německá palírna, německá lahev, akorát ilustrace nám dělala Rakušanka. Kdo konkrétně nám gin destiluje, však musíme držet pod pokličkou. Z pochopitelných důvodů – nechceme, aby tu palírnu zavřeli.

Když se točíme kolem produktu, na etiketě uvádíte „vražedná chuť kyanidu, střelného prachu a olova“, jaké je ale jeho skutečné složení?

Jelikož jsem velký nadšenec do alkoholu, od začátku jsem věděl, že potřebuji určitou kvalitu a hlavně transparentnost! Proto můžu prozradit, že na výrobu ginu jsme použili dvanáct bylin, a to včetně kořenů přímo z okolí Orlího hnízda. Jedná se o směs jalovce, koriandru, pomerančové a grepové kůry, chmelových šišek, šípků, rakytníku, meduňky, kořenů anděliky, puškvorce a ony kořeny Blutwurz a Enzian.

Jak dlouho trvalo převedení nápadu až k samotnému prodeji?

Dobrej nápad je pouze ten, který se zrealizuje. Když se navíc potkají dvě hovada, která jsou na stejný vlně, tak nebylo na co čekat. Přestože jsme se tedy museli popasovat s hromadou překážek, které kontroverzní marketing přitahoval, bylo to nečekaně rychlé. První láhve DICK-TATORA si zákaznici otevřeli už po půl roce od vyslovení nápadu.

Už tak máte nějaká konkrétní čísla, jak se DICK-TATOR prodává?

Jsme dost příjemně překvapeni, jak rychle jsme první várku vyprodali a rozhodně můžeme tvrdit, že vstup na trh byl extrémně úspěšný. Máme prodej již za 1 milion Kč a věříme, že to je pouze začátek.

Nemělo by zapadnout, že garantujete z každé prodané láhve konkrétní částku, a to na obnovu památníků?

Charita je dnes často zneužívána jako PR štít. Taková Kazmovina. Rozhodli jsme se to trochu narušit a ukazujeme, že ne každý průser se dá schovat za dobročinné účely. Přesto však náš slib bereme naprosto vážně. Z každé prodané lahve věnujeme 50 Kč na podporu válečných památníků. Sbírky se totiž dělají na kde co, ale lidi častokrát zapomínají pečovat o vlastní historii a tady se to přímo nabízí. První dary v celkové hodnotě 35 400 Kč si rozdělily památníky Terezín a Lidice.

Kdo bude další osobností na etiketě vašich ginů?

Další DICK-TATOR bude současník, kterého všichni známe, a otravuje život nejen lidem v Evropě. Nemůžeme říct víc, ale na etiketě bude jeho oficiální fotka. Možná proto budeme potřebovat i policejní ochranu.