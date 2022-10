Pivo, pálenka, pralinky. To se v Bernardu rýmuje

Pivovar a pivo. To je úplně běžné spojení. Ale pivní pálenka a čokoláda? Nebo čokoládové pralinky s pivní pálenkou? To už tak obvyklé splynutí není. Rodinný pivovar Bernard v Humpolci letos v září představil svou novinku, kterou posílá na trh. Jsou jí pralinky s pivní pálenkou Bernard. Pivovar je do prodeje uvedl 13. září na Mezinárodní den čokolády.

„Máme radost, pralinky se povedly skvěle. Náplň je sametově jemná, zároveň má grády, je to opravdový chuťový zážitek,“ říká marketingový ředitel Tomáš Lipták k novince.

Pralinky vyrábí česká čokoládovna Janek v Uherském Brodě podle receptury vytvořené výhradně pro Rodinný pivovar Bernard. Čokoládoví mistři zde bonbon z hořké čokolády plní jemnou čokoládovou ganache s pivní pálenkou Bernard. Té je v náplni 26,4 procenta.

S pivní pálenkou přišel pivovar Bernard poprvé před dvěma lety. Šarže pálenky vznikají střídavě ze spodně kvašeného ležáku a svrchně kvašeného kvasnicového speciálu Bernard Bohemian Ale. Z tohoto piva je vypálený i letošní ročník.

„V chuti pálenky je slad a karamel, voní po bylinkách a koření. Jsou to vlastnosti, které získává z piva Bohemian Ale,“ charakterizuje letošní ročník pálenky spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Pálenka zraje v dubových sudech. „Nezbytné je vaření v měděných kotlích a nerovnoměrné topení dřevem. Co ale zcela vyřadí nežádoucí chutě a vůně a co naopak vytáhne vítané vlastnosti pálenky, si nechávám pro sebe. Nevědí to ani v pivovaru,“ nechává jen částečně nahlédnout „do kotlů“ Jiří Syrovátka, mistr biolihovaru Zámecké sady Chrámce, jenž pálenku pro pivovar dodává. Právě Syrovátka je jedinou osobou, která zná postup výroby.

Čísla už zase rostou

Humpolecký pivovar Bernard má letos úspěšnou sezonu. Otevřel ve svém areálu nové návštěvnické centrum, zprovoznil rozhlednu umístěnou kolem pivovarského komína, dařilo si i prodeji piva. Za první polovinu tohoto roku vystavil přes 199 tisíc hektolitrů piva. To je více než za stejné období roku 2019, který ještě nebyl zasažený protikoronavirovými opatřeními. Tehdy humpolecký pivovar vystavil v první polovině roku přes 194 tisíc hektolitrů piva.

„Prvních osm měsíců tohoto roku vypadá velmi dobře. Úspěšné bylo i léto. Je obtížné predikovat, jak to bude dál. Stejně jako ostatní pivovary hledíme do budoucna s otazníkem. Je otázkou, jakou budou mít lidé náladu a chuť utrácet za pivo v takovéto ekonomické situaci,“ připomíná mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Podle generálního ředitele a vrchního sládka Josefa Vávry je předčasné odhadovat, zda pivovar překoná také zatím nejvyšší celoroční výstav z roku 2019, kdy prodal přes 400 tisíc hektolitrů piva.

„Není to ani naším cílem. Nicméně v historii našeho pivovaru jsme za první polovinu roku dosud nezaznamenali tak vysoký výstav,“ říká Josef Vávra.

Piva Rodinného pivovaru Bernard letos získala již tři desítky ocenění. To zatím poslední putovalo černému ležáku. Tento mok získal na degustační soutěži České pivo 2022 první místo.