Pět kilometrů řetězů. Nasvícená zoo láká tisíce návštěvníků

Tři metry vysoká svítící veverka nebo o metr vyšší žirafa či zářící obří lama. Nebo jak žijí zvířata před spaním. To je jen část toho, co uvidíte, pokud vyrazíte za soumraku či večer mezi zvířata do zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou.

Tam v pátek 8. prosince začala oblíbená a tradiční vánočně nasvícená zoo. Každoročně láká tisíce lidí. „Loni k nám na nasvícenou zoo přišlo přibližně osmnáct tisíc návštěvníků,“ přibližuje mluvčí zoologické zahrady Martin Švihel.

Ti, kteří přijdou, se nemusejí bát, že by uviděli jen zvířata zářící a umělá. Když budete mít štěstí, řada obyvatel zoologické zahrady do svých venkovních výběhů vychází i za tmy. Můžete tu potkat například kočku pouštní, vydry, surikaty, želvy či damany. „V podvečer jsou venku ještě i tygři či vlci,“ říká Švihel.

72 tisíc žárovek

Celou zahradu mezi Munickým rybníkem a bývalým schwarzenberským loveckým zámečkem Ohrada v adventním období osvítí přesně 72 230 žároviček na 5 153 metrech řetězů. Děti si mohou užít i čtyři světelné tunely či 3D svítící zvířata.

„S dětmi jezdíme na hlubockou zoo docela pravidelně. Vánočně nasvícenou si ji nenecháme ujít ani teď, byli jsme tam už asi třikrát a dětem se to vždycky moc líbí. Pořád se chtějí s něčím fotit a také hledají živá zvířátka. Určitě to stojí za návštěvu,“ chválí si jeden ze zimních programů Milena Klásková z Budějovic, která s sebou vezme svou pětiletou dceru a tříletého syna. V zoo už mají za sebou čertovskou sobotu, při které se mezi děti, dospělé a zvířata přišli podívat i čert s andělem a Mikulášem.

Kromě nasvícené zoologické zahrady se mohou návštěvníci těšit i na program nachystaný přímo na Štědrý den. „I tuto akci si lidé velice oblíbili. Mohou k nám přijít a přinést i krmení pro zvířátka, které jim dáme pod vánoční stromky. Kromě toho každé dítě, které na Štědrý den přijde, si pak domů odnese i malý dárek. K tomu také chystáme komentovaná krmení, při kterých se návštěvníci dostanou i tam, kam běžně ne. Například do výběhu pro oslíky a podobně,“ zve mluvčí zoologické zahrady na štědrodenní program.

Vánočně nasvícená zoo je k vidění až do 7. ledna příštího roku. Pokladna sice zavírá v 18.30 hodin, ale mezi nasvíceními pavilony a zvířaty můžete pobýt až do 19. hodiny. „Prodloužená otevírací doba platí na každý den trvání nasvícené zoo, kromě Štědrého dne 24. prosince,“ podotýká Martin Švihel.