Otužovat se můžete doma, stačí kbelík s vodou

Kdo se v dnešní době neotužuje, nemyslí na své zdraví a měl by okamžitě začít. Alespoň tak to vypadá při pohledu na profily na sociálních sítích některých našich celebrit. V ledové vodě se koupou raper Rytmus, herec Jiří Langmajer i jeho kolega Roman Vojtek. Způsobů, jak začít, je hned několik. Svět například doslova pobláznil ledový muž Wim Hof, známý jako Iceman.

Tento chlapík s plnovousem z Nizozemska je známý pro svou odolnost vůči extrémnímu chladu. Jeho metoda spočívá v kombinaci otužování se speciální dechovou technikou. „Je velmi jednoduchá, přístupná a také podložená vědou. Může ji praktikovat kdokoli, nemá v sobě žádné dogma, jen přijetí. A svobodu,“ prohlásil Hof, který tvrdí, že prostřednictvím jeho metody lze nejen zlepšit imunitu, ale také posílit mentální zdraví.

Otužování doporučují i samotní lékaři. Kromě zvýšení odolnosti organismu má totiž mnoho dalších prokázaných efektů, jako je zlepšení nálady, posílení energie, zlepšení adaptace na stres, zlepšení citlivosti tkání k inzulinu či zvýšení odolnosti proti infekčním onemocněním.

Prvním Čechem, který absolvoval instruktorský kurz Wima Hofa, byl Libor Mattuš z Brna. S ledovým mužem měl možnost bavit se několikrát mezi čtyřma očima. Sám nyní pořádá kurzy otužování a chladové terapie. Má ale své postupy, nejde cestou ledového muže. Podle Mattuše je totiž Wim Hofova metoda velmi náročná na organismus a mnoho lidí se pouští do intenzivního chladového tréninku bez toho, aby si byli vědomí všech rizik a dlouhodobého horizontu. „Šedesát až sedmdesát procent nadšenců čeká do tří až čtyř měsíců ‚stopka‘ ve formě nachlazení nebo extrémní únavy. Je to fakt, který jsem zjistil během své instruktorské praxe,“ upozornil Mattuš.

Sám je v dobré kondici, přesto pro něj byla Wim Hofova dechová technika náročná. „U lidí s historií vyšší namáhanosti nervů a produkce stresových hormonů může tato metoda způsobit nadměrné zatížení organismu, což ne každý zvládne,“ doplnil ještě Mattuš, který spolupracuje s vrcholovými sportovci, jako jsou florbalový vicemistr světa Filip Langer, bojovník MMA Jiří Procházka a další.

I podle lékařů by měl každý před tím, než začne s podobnou metodou, spojenou navíc s řízeným dýcháním, zvážit, zda je na to fyzicky připravený. Už samotné otužování s sebou nese zdravotní rizika. Kontakt s ledovou vodou totiž stahuje cévy a výrazně se zvyšuje krevní tlak, což může být pro kardiaka nebezpečné. „Pacienti dlouhodobě léčení pro vysoký tlak nezřídka trpí tlustší svalovinou srdce, my lékaři tomu říkáme hypertrofie myokardu, což je situace, ve které je srdce náchylnější ke vzniku arytmií. Chladná voda práh pro vznik arytmie snižuje,“ upozornila kardioložka Eva Kociánová.

Mattuš proto doporučuje začít zvolna. Na jeho webových stránkách si může každý stáhnout e-book, v němž jsou cenná doporučení. Obecná rada? Začít pomalu a nepřetěžovat se. „Například umýváním rukou pod lokty a nohy pod koleny ledovou vodou ze sprchy, na 15 až 45 sekund. Mou oblíbenější metodou je však ledový kyblík, který si můžete připravit doma nebo i v kanceláři. Jde o jednu z nejúčinnějších technik na podporu soustředění a množství energie v průběhu dne. Do kyblíku se studenou vodou nasypejte kostkový led. Ponořte si nejdříve ruce a poté, pokud to prostředí dovoluje, i nohy. Dvacet sekund je skvělý základ. Děláte to kvůli sobě a povzbuzení, ne kvůli rekordům,“ poradil Mattuš, jenž pořádá výpravy na Sněžku jen v kraťasech. „Kdy a jak dlouho se otužovat? Každodenní lehkou chladovou terapií může být právě ponoření rukou do ledového kbelíku nebo lokální či celotělová studená sprcha. Lehká chladová terapie je pro vás ta forma, po které se nemusíte zahřívat aktivním pohybem a je vám po ní do pár minut zase teplo,“ poradil ještě Mattuš.