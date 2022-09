O hosty se postará na konci průchodu strýček Ferro

Posledních deset let byl dvorek na konci průchodu historického domu v Riegrově ulici smetištěm. V místě vzdáleném jen pár kroků od Sloupu Nejsvětější Trojice se postupně vršily odpadky, až se to letos v létě rozhodla parta nadšenců změnit. Místo vyklidili a otevřeli tady nový olomoucký podnik.Pojmenovali ho po strýci jednoho z nich Uncle Ferro. V programu se chtěli zaměřit na muzikanty ze zahraničí.

Jiří Jirák začal minulou zimu ve vratech prodávat punče. „Bavilo nás to, i když průjezd vypadal hrozně. Zároveň jsme pořád chodili kolem dvorku, protože bydlíme nahoře v domě. Nechtěli už jsme žít s takovou hrůzou, tak jsme si řekli, že bychom ho zkusili vyčistit a přesunout se tam,“ popisuje Jirák, kterého nejen v Olomouci znají například jako zpěváka kapely Nylon Jail.

Vrstva suti zarostlá křovisky měla metr a půl, k tomu nejrůznější odpad, který místo v centru města dokáže nahromadit. Od začátku mu pomáhal jeho strýc Ferdinand Polakovič. „Nějakou dobu předtím posedával u Trojice, byl bez bydlení. Chvíli jsme se moc nevídali, potom se mě jednou zeptal, jestli bych nevěděl o práci a ubytování. Řekl jsem, že se něco pokusím vymyslet, ale dlouho jsem pořád nic neměl. Až přišel dvorek,“ líčí Jirák.

Nakonec se tvář muže s výraznými bílými vlasy stala logem podniku, který zároveň nese jeho jméno. „Bylo to pro mne překvapení, dopředu mi nic neřekli,“ usmívá se Polakovič. Jako správce dvorku teď píše další kapitolu svého pestrého života. Podle synovce byl politickým vězněm, prošel uranovými doly. Vystupuje ale skromně a o sobě moc mluvit nechce.

Návštěvníci se s ním nicméně mohou seznámit prostřednictvím výstavy fotografií Jindřicha Štreita, jež zdobí novou galerii v průchodu. Vznikly nedávno, když Štreit s Polakovičem navštívil jeho rodinu.

Prostor na adrese Riegrova 5 zahájil provoz při Dnech evropského dědictví, otevřeno chce mít od 11 do 22 hodin. „Záměr je, že chceme do Olomouce přinést nečeský ráz tohoto typu vnitrobloku. Situovali jsme to do balkánsko-industriálního modelu. Máme tu italské a rumunské pivo, zvát budeme menší hudební projekty spíše ze zahraničí. V programu se může objevit i divadlo nebo výstavy,“ přibližuje Jiří Jirák.

Z posezení pod plachtami by se možná mohl jednou Uncle Ferro přesunout do sklepa vedle dvora. „Co jsem slyšel, dům je údajně z roku 1556, ve sklepě prý byla krčma pro důstojníky. Později tam skladovali uhlí, dodnes má černé zdi. Jestli nám všechno půjde a situace bude příznivá, rádi bychom postoupili tam. Chtěli bychom tam udělat hudební klub a bar,“ vyhlíží muzikant.