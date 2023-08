Legendární švestkové knedlíky z Vizovic

Možná si tu chuť vybaví ze svého dětství dnešní čtyřicátníci. Švestkové nebo třeba jahodové knedlíky z tenkého těsta posypané tvarohem, pocukrované a polité rozpuštěným máslem patřily k tradiční pochoutce na prázdninách u babičky. Dnes už je skoro neznáme a dáváme přednost kynutým.

Nicméně každý rok znovu oživuje slávu těchto knedlíků Vizovické Trnkobraní. Součástí hudebního festivalu je totiž už více než půl století unikátní soutěž v pojídání švestkových knedlíků, tedy Grand Prix Vizovice.

„Jejich výrobu přenecháváme zkušeným kuchařům, kteří mají praxi a také recepty, jež se předávají po generace. Knedlíky mají svůj váhový limit, přísné podmínky pro uchovávání a samozřejmě vysoké nároky na kvalitu,“ zdůraznil Lukáš Lauman z agentury, která soutěž zajišťuje.

Knedlíky se připravují z méně známého pařeného těsta. Je mnohem tenčí než kynuté a jednodušeji klouže do krku. To je přesně to, co soutěžícím vyhovuje. Jeden jich spořádá několik desítek, ti nejlepší i přes dvě stě. Kuchařky jich pro ně vyrobí vždy asi dva tisíce kusů.

Potřeba je mouka, vajíčka, sůl, mléko, máslo, sádlo. Příprava není složitá, ale i tak vyžaduje zručnost, zkušenosti a v případě vyhlášené vizovické soutěže i promyšlené načasování, hlídání teploty těsta, precizní vážení i dobré vybavení.

Dlouhé roky se knedlíky vařily v jídelně základní školy ve Vizovicích, kde je připravovaly školní kuchařky. Práce, z velké části ruční, jim zabrala několik hodin. I v Hulíně v rodinné firmě, kde knedlíky do Vizovic vyrábějí posledních pět šest let, zabere chystání zhruba 2,5 hodiny.

Vizovické trnkobraní 2023 PROGRAM Pátek 18. srpna Stage A 18.15 Mirai, 21.00 Jaromír Nohavica, 00.00 Horkýže Slíže Stage B 17.00 Pam Rabbit, 19.45 Šrouby a matice, 22.45 Argema, 1.00 Premiér Sobota 19. srpna Stage A 12.00 Barbora Poláková, 13.15 Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků – Memoriál K. Hamerského, 15.15 Visací zámek, 17.45 Tomáš Klus, 20.15 Kryštof, 23.15 Traktor Stage B 11.00 Sympl – vítěz talentové soutěže, 13.15 Hodiny, 14.15 Rozálie Havelková, 16.30 Gang Ala Basta, 19.00 Poetika, 22.00 Fleret, 00.15 Kosovci

„Začínáme v den soutěže kolem páté hodiny ranní. Děláme to v pěti lidech, protože je potřeba postupovat po částech. Někdo míchá suroviny a dělá těsto, další do něj pak rychle balí švestky. Dodržujeme pevný postup a recept, který jsme dostali od kuchařek z Vizovic,“ přiblížila Alena Hausknechtová, která 27 let provozuje firmu na výrobu kynutých ovocných knedlíků.

Podle pravidel soutěže nesmí váha hotového knedlíku překročit daný limit, tedy 32 gramů. I proto je pro organizátory stěžejní velikost použitých švestek. „Potřebujeme malé švestky a bývá docela oříšek je sehnat. Před lety jsme je museli vozit dokonce z Čech, protože tady na Moravě jsme tak malé nesehnali. Teď už se to ale daří. Našli jsme moc šikovnou místní paní, která je pro nás i přebírá a váží,“ poukázal Lauman. Kdo ze soutěžících spořádá stovku knedlíků, zároveň sní kolem dvou kilogramů švestek.

Rekord drží Američan

Grand Prix Vizovic v pojídání trnkových knedlíků je světově ojedinělá soutěž, která od roku 1972 láká odvážlivce z celé republiky. O prvním rekordu se v městské kronice píše v roce 1973, kdy jeden ze soutěžících spořádal 61 knedlíků v Soutěži o cenu města Vizovic. O osm let později v roce 1981 Josef Obdržálek z Malenovic snědl 91 kusů, v roce 1983 překročil stejný jedlík magickou hranici 100 kusů a zvítězil s počtem 104 knedlíků.

O rok později zaznamenali pořadatelé velký skok. Josef Slabík z Brumova posunul laťku na 152 kusů. V roce 1992 pak František Pohorský z Tečovic spořádal 155 knedlíků. Absolutní rekord drží Američan Patrick Bertoletti, jenž v roce 2008 odložil do misky 233 pecek.

Dlouholetým držitelem českého rekordu byl Kamil Hamerský z Víru, který v roce 2003 spořádal 191 knedlíků. V roce 2018 ho však překonal Radim Dvořáček z Ostravy, který si připsal 202 knedlíků a stal se novým českým a moravským rekordmanem.