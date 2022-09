Legenda o devíti křížích ožívá v muzikálu

Poutavé melodie brněnského skladatele Robina Schenka a silný příběh lásky a nenávisti podle Petra Štěpána a Miroslava Ondry přinášejí na jeviště Městského divadla Brno nový historický muzikál Devět křížů.

Hudební kus napsaný speciálně pro brněnské divadlo vypráví starou moravskou legendu o ukrutném činu, který se podle kronik odehrál kolem roku 1540 v malé vísce nedaleko Velké Bíteše.

A co legenda praví? Statkář z Hlubokého při své cestě z Bíteše z trhu domů najde bezvládné tělo muže. Odveze jej domů a mladý cizinec – uherský koňský handlíř Luka – se díky tomu za nějaký čas zotaví. Zamiluje se do statkářovy dcery Elišky, avšak otec nechce o vdavkách ani slyšet.

Cizinec zaváže Elišku slibem věrnosti a odjíždí, aby v Uhrách prodal své statky a s penězi se vrátil pro svoji nevěstu. Čas však plyne a Luka se nevrací. Eliška tak podlehne naléhání otce a ostatních, aby se provdala za mlynářova syna. Ve svatební den se vrací Luka z Uher a brzy se dovídá o veselce.

Šílený vztekem přísahá pomstu, kterou nakonec společně s hajným Kudlou vykoná. Spolu vyčkají na svatební průvod na cestě poblíž Hlubokého a ukončí život svatebčanů včetně statkáře, Elišky a dalších. Nakonec sprovodí ze světa svého druha i sebe. Když doběhnou ostatní svatební hosté, vidí strašný výjev – devět mrtvých těl.

Na jejich památku pak na místě strašného zločinu vztyčí devět křížů, aby tento příběh velké lásky a velké zášti nikdy z hlíny nevyvanul.

„Nesnažili jsme se však hledat historickou pravdu. Chtěli jsme napsat příběh o takové té české povaze, kdy se často bojíme toho, co neznáme,“ říká jeden z autorů Petr Štěpán.

Podle režiséra Petra Gazdíka je představení poetické, chvílemi úsměvné a nechybí v něm naděje.

Je to skutečný příběh z historie, nebo je to všechno jen legenda o krvavé hrůze z dávnověku? Muzikál problematizuje téma viny a neviny, zamýšlí se nad tím, že nic není pouze černé a bílé. Co zmůže síla lidské pomluvy a jak veřejné mínění ovládá osudy lidí a častokrát zapříčiní problémy, ke kterým by vůbec nemuselo dojít a které mohou způsobit tragédii jako v případě legendy o devíti křížích.

Novinku divadelníci uvedou na konci září, původní premiéra měla být už v květnu 2020, ale kvůli covidu se odkládala. „Nad hudbou jsem strávil dva a půl roku života. Měli jsme na jaře tři předpremiéry a měly obrovský ohlas,“ těší Schenka. V hlavních rolích se představí Ondřej Studénka v alternaci s Liborem Matoušem, Kristýna Daňhelová nebo Alena Antalová.

A ať už je příběh pravdivý, nebo ne, stále ho připomíná impozantní memento – devět dřevěných křížů u stejnojmenného motorestu u dálnice D1.