Kladrubáky šlechtili čtyři století pro dvory

Starokladrubští koně v Dánsku Spolupráce Národního hřebčína Kladruby nad Labem s královským dvorem v Dánsku započala jednáním v roce 1993, myšlenku využití starokladrubských koní pro ceremoniální zápřež inicioval princ Henrik. V roce 1994 putovalo do Kodaně první šestispřeží běloušů. Následně až do současnosti byli kontinuálně vybíráni a dodáváni další koně pro královské stáje. Zástupci královských stájí navštěvují hřebčín v Kladrubech nad Labem obvykle třikrát v roce. Výběr začíná předvedením celého ročníku hřebců, vhodný kůň postupuje do užšího výběru. Kůň je předveden na ruce, v zápřeži a pod sedlem znovu v průběhu základního výcviku a finálně po jeho dokončení. Požadavkem je čistě bílý kůň středního rámce, s korektní tělesnou stavbou, dobrou mechanikou pohybu a především vyrovnaným charakterem. Vybraný kůň je podroben veterinárnímu vyšetření. Po převozu do královských stájí v Kodani nastupuje tříměsíční období, kdy je testována především psychická odolnost zvířete. Mezi nejvýznamnější okamžiky ceremoniální služby starokladrubských běloušů pro dánskou královnu Margaretu II. patří Novoroční audience u královny, přijímání diplomatů, výročí v královské rodině či přesun královské rodiny na letní sídlo. Zdroj: nhkladruby.cz