Jak vypadaly svátky ve starých časech

Vánoce v Podorlickém skanzenu v Krňovicích

Skanzen láká na atmosféru vánočně vyzdobených interiérů a expozic, možnost ochutnat tradiční vánoční pokrmy, nefalšovaný punč, čerstvý chléb z historické pece nebo se zúčastnit některé z dílniček a vytvořit si například vánoční ozdoby, perníčky, zvonečky a další věci.

Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Oblast, kterou zachycuje, se nepřekrývá se žádným z dnes existujících skanzenů v České republice, ale naopak jejich síť rozšiřuje.

Na zámek za kroji i dílnami

Celý magazín

Už v sobotu se koná netradiční vánoční jarmark, který provoní Zámek Pardubice vánočními dobrotami a zaplní jeho nádvoří stánky s prodejem vánočních dárků, pochutin a dekorací, vnitřní prostory pak vánočními dílnami pro dospělé i děti a divadelními pohádkami.

Vánoční dílna se koná 16. prosince od 10 do 17 hodin. Můžete si vyrobit „perníčkové“ ozdoby podle starých forem na vytlačovaný perník v pedagogickém ateliéru zámku. Den poté se od 14 hodin můžete přijít podívat na vánoční kroje. Překrásné staré sváteční oděvy venkovanů hrají všemi barvami a zlaté či stříbrné šperky se blyští na všechny strany. Dozvíte se také zajímavosti o vystavených oděvech a o tom, jak si dříve lidé zdobili své chalupy s využitím betlémů. 24. prosince se od 21.30 do půlnoci koná muzejní noc. Volný vstup bude do části prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách (velký gotický sál, kaple Tří králů, rytířské sály) a na věž. VÁNOCE

Na Starých Hradech

Vánoční pohádkové prohlídky si připravili na hradě a zámku Staré Hrady. Zvýhodněným okruhem pohádkovým hradem a vánoční pohádkou bude provádět opravdová čarodějnice, princezna, čertice nebo hradní čaroděj.

„Zažijete Vánoce našich prababiček a v pohádce tu na vás čeká nejedno překvapení se spoustou veselých kamarádů. Přijít můžete po celý prosinec 2023, vždy v sobotu a neděli a o vánočních prázdninách od 26. do 31. 12. denně,“ zvou organizátoři.

Děti si prohlédnou na třicet druhů pohádkových draků, ve sklepení zase potkají rodinku starohradského obra, k vidění bude palác plný skřítků, lesní, ledové i vodnické království. Připravena je i soutěž v kreslení – Velká pohádková soutěž čaroděje Archibalda I.

Adventní prohlídky na zámku Slatiňany

Vánoce na začátku 20. století ukážou na zámku Slatiňany. Tam mohou zájemci prožít Štědrý den tak, jak jej v roce 1901 zažila rodina Františka Josefa z Auerspergu. Dozvíte se mimo jiné, co se ve sváteční den dělo v zámecké kuchyni, co vše musel zámecký personál stihnout, co dobrého bylo na štědrovečerní tabuli a jak to bylo s vánočním stromečkem a dárky. To vše průvodci odvypráví ve vánočně vyzdobených interiérech v přízemí zámku, které dotvoří autentické vzpomínky synovce knížete, který za bohatým strýčkem do Čech přijížděl i s celou rodinou.

„Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí vám během prosincových dnů představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce. Prohlídka vás zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budete moci také do zámecké kuchyně,“ zvou pořadatelé.

Termíny vánočních prohlídek jsou 27.–30. prosince a 5.–7. ledna 2024. Prohlídky začínají v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin (v sobotu a neděli také v 11.00 a 14.00). Pokladna bude otevřena vždy 15 minut před začátkem prohlídky, možnost ale je také koupit si vstupenky předem online. Délka prohlídky je 40 minut.