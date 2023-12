Advent přinesl do měst v západních Čechách krásnou atmosféru

Na plzeňském náměstí Republiky už září vánoční trom. Slavnostní rozsvícení výzdoby na patnáct metrů vysokém smrku ztepilém z Dýšiny se odehrálo na první adventní neděli. Vánoční strom letos Plzeňanům daroval Václav Kabrna. Strom lesníci pokáceli 12. listopadu a hned ten den jej dopravili na místo. „Děkuji majiteli, že městu strom nabídl. Věřím, že Plzeňanům udělá v adventním a vánočním čase radost a že bude patřit k nejkrásnějším v republice,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Slavnostní rozsvícení doprovázel kulturní program. Vystoupil Dětský sbor opery Divadla J. K. Tyla Kajetánek, malý lidový soubor MLS nebo stepaři ze studia Step by step. Na závěr se představila zpěvačka Tereza Mašková.

Vánoční výzdobu rozšiřují

Celý magazín

Už o den dříve mohli místní lidé i přespolní obdivovat světélka na vánoční jedli na náměstí Míru v Domažlicích. Kromě něj se ve městě rozsvítila i další vánoční výzdoba, která byla letos významně rozšířena. Novinkou je třeba světelná brána uprostřed náměstí nebo osvětlení v Kozinově ulici, na Kavkaze a na Kozinově poli. Pro vánoční výzdobu byla premiérově využita i drátěná stěna na popínavé rostliny před základní školou v Komenského ulici. Slavnostní akci na náměstí doplnilo vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Jindřicha Jindřicha. Ve stejný den slavnostním zvoněním rozsvítili vánoční strom lidé na klatovském náměstí.

První prosincový den si pro rozsvícení stromu vybrali v Blovicích. Slavnostní akt se uskutečnil na Masarykově náměstí.

Vánoční strom v Rokycanech se rozsvítil v sobotu 2. prosince. Do města přijel poštovský panáček a odvezl přání na ježíškovskou poštu. Město Rokycany připravilo na prosinec vánoční program. Adventní čas do Rokycan přinesl již tradičně vyzdobené nejen centrum města, ale také přilehlé ulice. „Vánočním stromem je 13 metrů vysoká jedle obrovská z Kyšic od pana Štrunce. Od paní Hánové z Oseka máme vánoční strom na kruhovém objezdu u Střelnice, je jím také jedle. Na Masarykově náměstí ani letos nechybí oblíbený slaměný betlém v životní velikosti, který je nově dozdoben. Po městě budou také vánoční stromky s tradiční staročeskou výzdobou. Ve Spilce bude velký adventní věnec se svícemi,“ pozval do Rokycan starosta města Tomáš Rada. Osvětlené jsou také ulice města – Pražská, Plzeňská a Palackého ulice.

Nejen plzeňská radnice nechala rozsvícení vánočního stromu až na neděli 3. prosince. To byl třeba případ Tachova. Spolek A. S. Ghost Czech Force na události nabídl focení s pohádkovou bytostí Grinchem známým zejména z amerických vánočních komedií. Kulturní program zahájila hudební skupina TRIO TT ve složení Tereza Švecová, Pavel Elvis Krása, Vladimír Vácha a jako host Pavel Svoboda. Pak se představily saxofonistka Viktorie Lorencová, duo příčných fléten Denisa Krynická a Kamila Cretan, folklorní soubor Tachovský Kolowrátek, Tachovský dětský sbor a přípravný dětský sbor Plamínek a Sluníčko, Advent slaví také v místním Muzeu Českého lesa. Tady vystoupil 15. prosince na vánočním koncertě Kolowrátek.

Prohlédnout si tu lze tradiční velkoplošný betlém od Wenzela Zellera z Plané. Tentokrát budou ale nově vystaveny také loutkový a pohyblivý betlém, oba z dílny Karla Maňury, a také působivé betlémy z Afriky. V neděli se slavnost odehrála i na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku nebo v Přešticích na Masarykově náměstí. Součástí programu byla řada hudebních vystoupení.

Program je i na památkách

Navštívit je možné v adventním čase nejen vánoční trhy, ale také památky. Sezona v klášteře Plasy a na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci bude pokračovat až do 22. prosince. V klášteře Plasy bude od středy do pátku otevřen prohlídkový okruh Zámek Metternichů od 10 do 15 hodin. Ten návštěvníky zavede do bývalé klášterní prelatury, kterou na zámek adaptoval ve 30. letech 19. století kníže Metternich poté, co odkoupil plaské panství. Prohlídkový okruh nabízí nevšední zážitek - samostatně bez průvodce si lidé mohou prohlédnout a zažít autentický interiér. Zpřístupněna je také zahrada. Selský dvůr U Matoušů mohou zájemci navštívit od úterý do pátku mezi 10. až 15. hodinou.

Nejkrásnější advent v Chebu

Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Karlovy Vary a a řadu dalších měst a obcí v Karlovarském kraji rozzářila vánoční výzdoba. Tradičně nejkrásnější Advent bývá na historickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Na rozdíl od minulých let se letos budou Vánoce slavit na celé ploše náměstí. Nechybí ani kluziště, se kterým Cheb přišel před lety jako první. Diskuse na sociálních sítích ale vyvolává chybějící ruské kolo. Zatímco jedna skupina diskutujících tvrdí, že bylo zajímavou atrakcí, druhá je ráda, že se ho město zbavilo.

Vánoční stánky mají otevírací dobu ve všedních dnech od 12 do 19 hodin, o sobotách a víkendech je prodloužená do 20 hodin. Otevřeno bude i na Štědrý den v době od 11 do 15 hodin. Kluziště je v provozu od 2. prosince do 2. ledna, záležet bude ale hlavně na počasí.

V rámci sobotních kulturních akcí se mohou návštěvníci trhů těšit na zajímavé interprety. V sobotu 9. prosince večer se zde představí Adam Mišík s kapelou, o týden později to bude Inflagranti a Josef Vojtek, a sobota 23. prosince bude patřit Markétě Konvičkové s kapelou.

Ve velkém stylu vstoupily do letošního Adventu v sousedním Sokolově. Hned 1. prosince začaly trhy na Starém náměstí, v neděli 3. prosince se rozsvítil vánoční strom. Součástí nedělního programu byl i recitál Kateřiny Brožové.

Po vzoru Chebu si kluziště letos pořídili i v Sokolově. Stojí na náměstí Budovatelů. Místo na ledu se bruslí ne speciálních plastových deskách. I proto chce sokolovská radnice přesunout kluziště po svátcích na místo, kde bude moci sloužit po celý rok. Uvažuje se i o jeho umístění do areálu koupaliště Michal.

Sokolov, to jsou krampusové

Sokolov zažije také mimořádnou akci. Ulicemi projde průvod čertů - krampusů. Má jich být na tři stovky z Česka, sousedního Německa i ze Švýcarska. Šlo o jedinečnou přehlídku, která se uskutečnila 10. prosince od 17 hodin. Průvod projde tradiční trasu z náměstí Budovatelů na Staré náměstí a zpět. Jako hudební doprovod vystoupí v 15.30 hodin na náměstí Budovatelů zpěvák Viktor Dyk a WAW. Vstup na akci je zdarma.

Centrem vánočního dění v Karlových varech je Mlýnská kolonáda, kde stojí tradiční zvonička, betlém i stánky. Vánoční strom a atrakce pro děti jsou u hotelu Thermal, v Zámecké věži jsou o adventních víkendech připravené dílničky pro děti.

Skřítek Nahřbetskoč

Aš vstoupila do Adventu rozsvícením Vánočního stromu v sobotu 2. prosince na Poštovním náměstí. Letos vůbec poprvé budou trhy s doprovodným programem každou prosincovou sobotu a neděli a také o svátcích, tedy 25. a 26. prosince. Hlavní podium bude vedle muzea a nedaleká kašna se promění v dřevěný bar. Maskotem ašských svátků je skřítek Nahřbetskoč z městských pověstí. Jeho autorkou je místní ilustrátorka Soňa Pešková, známá jako Speski, která kromě podoby skřítka vytvořila kompletní vizuál. Skřítkova chaloupka nebude v Aši chybět.