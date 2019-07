Narkomani mohli po Liberecku šířit žloutenku, zastavila ji očkovací akce

Liberecká pobočka Mostu k naději proto ve spolupráci s krajskými hygieniky a zdravotním ústavem rozjela speciální a rychlou akci.

Při ní se podařilo vytipovat 45 narkomanů, kteří se mohli virem nakazit. Tyto lidi lékaři během několika dnů naočkovali vakcínou proti hepatitidě a její bujení zastavili.

Na případ nakaženého toxikomana upozornili hygienici.

„Nebyl to sice náš klient, ale uvedl některé osoby, se kterými byl ve styku a ti už našimi klienty byli. Nakonec se vytipovalo čtyřicet pět rizikových osob a přímo u nás na K-centru probíhalo tři dny jejich očkování lékařem ze zdravotnického ústavu. Vakcíny objednalo a zaplatilo ministerstvo zdravotnictví. Podobná akce tady probíhala před pěti lety, ale tehdy se ještě lidé testovali na protilátky. Bylo to tudíž zdlouhavější a ne každý pak přišel znovu. Teď se podařilo naočkovat všechny vytipované,“ odhalila vedoucí libereckého K-centra Jana A. Koudelková.

Všichni potenciální šiřitelé dorazili

Dodala, že ji trochu překvapilo, že všichni potenciální šiřitelé „áčka“ dorazili. Organizace je oslovovala přímo na liberecké pobočce anebo vypomohli i její terénní pracovníci.

Odborný ředitel Mostu k naději pro Liberecký kraj Jiří Simeth to přisuzuje tomu, že očkování probíhalo v kontaktním centru, které klienti znají a pravidelně ho navštěvují.

„To myslím udělalo hodně. Kdyby museli někam k lékaři, asi by to bylo něco jiného. Navíc ta hepatitida typu A je více cítit a vidět. Má zřetelnější příznaky a ty se našim klientům nelíbí, jelikož zvracíte, máte průjem a podobně. Paradoxně se této infekční žloutenky bojí víc než třeba céčkového typu, který je nebezpečnější,“ vysvětluje Simeth.

Jana A. Koudelková podotýká, že rizikem pro většinovou společnost je fakt, že se klienti Mostu k naději pohybují mezi lidmi, kteří drogy neužívají. „Jezdí městskou hromadnou dopravou, chodí nakupovat do obchodních center, někteří normálně pracují ve fabrikách,“ upozorňuje Koudelková.

Očkovací akce ušetřila peníze

Jak MF DNES nedávno informovala, v Libereckém kraji se zvětšuje riziko, že uživatelé drog mohou roznášet infekční choroby. Vyplývá to třeba z Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019 - 2022.

„Nezřídka pracovníci nízkoprahových protidrogových služeb narazí na lidi, jež mají rozvinuté infekční choroby, avšak potíže neřeší, mnohdy je i ignorují,“ varuje zpráva.

Podle údajů krajské hygieny se loni v kraji objevilo 102 případů onemocnění virovou hepatitidou typů A, B i C. „Z toho čtyřicet jedna nemocných uvedlo užívání drog, což je čtyřicet procent,“ pokračuje dokument.

Očkovací akcí Most k naději ušetřil také značné peníze daňovým poplatníkům. Stejně jako to dělá při výměně použitých injekčních stříkaček.

„Uvádí se, že léčba žloutenky jednoho člověka vyjde plus minus na půl milionu korun. U nás jsou náklady na jednoho klienta za rok něco přes čtyři tisíce a to jsou v tom započítané i náklady na náš personál a zařízení. Takže je to oproti té předešlé částce opravdu nebetyčný rozdíl,“ odhalila před časem Koudelková.