Po orkánu zůstaly v lesích Libereckého kraje polomy. Lidé musí být opatrní

Orkán rozlámal a vyvrátil kolem 100 tisíc stromů ve státních lesích Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jeden průměrný vzrostlý strom obsahuje zhruba jeden metr krychlový dřeva.

„Vichřice nešla severem Čech rovnoměrně. Na území, kde hospodaříme, zasáhla hlavně Českolipsko, Rumbursko a Frýdlantsko,“ řekl Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů České republiky. „Větší polomy jsme zaznamenali na málo místech. Jehličnaté i listnaté stromy popadaly většinou jednotlivě nebo v malých skupinách.“

Polomy pod restaurací Výšina

Na Českolipsku poškodil Eberhard přibližně 20 tisíc metrů krychlových dřeva, na Frýdlantsku 10 tisíc a na Rumbursku 30 tisíc. Vyvrácené stromy se zřítily také v Liberci. Větší polom se nachází například směrem k Jizerkám pod vyhlídkovou restaurací Výšina.

Řičář varuje lidi před vstupem do lesů postižených vichřicí, jež se krajem prohnala v noci z 10. na 11. března. V poryvech měla rychlost až 120 kilometrů za hodinu.

„Mnoho stromů vichřice nevyvrátila, ale narušila jejich stabilitu,“ upozornil Řičář. „Některé z nich popadaly ještě minulou neděli, kdy se zvedl silný vítr.“ Orkán Eberhard zpustošil nejen státní lesy, ale také lesy městské, obecní a soukromé. Třeba v Novém Boru se kácely k zemi stromy v městských lesích nad sídlištěm Rumburských hrdinů, u Lesního hřbitova a v okolí cyklostezky z Nového Boru do Sloupu v Čechách.



V zájmu života nechoďte do lesů

„Je tam větší množství polomů, vývratů, zavěšených stromů a jejich částí,“ uvedla Radmila Pokorná, mluvčí novoborské radnice. „Hrozí, že spadnou. Všem doporučujeme, aby se v zájmu ochrany vlastního zdraví a života zdrželi vstupu do vyjmenovaných oblastí, než dojde k odtěžení poškozených stromů.“ Lesní dělníci již začali na Novoborsku s likvidací polomů. Stromy ze zdevastovaných lesů odvezou až během dubna.

„Do mokrých, měkkých cest a do půdy v lesích by v současné době udělala těžká technika rýhy a náprava by stála hodně peněz,“ vysvětlila Pokorná.

V novoborských městských lesích padlo při větrné kalamitě asi 300 metrů krychlových dřeva, tedy několik set vzrostlých stromů. Lesy vlastní také město Jilemnice, v nich Eberhard shodil asi 200 metrů krychlových dřeva. Vyvrácené smrky musí rychle pryč, jinak je napadne kůrovec.

Popraskané stromy se vzpamatují

Vichřice doprovázená hustým sněžením ničila lesy letos již v lednu. „Současné škody jsou ale větší,“ konstatoval Řičář. „V lednu pod vahou sněhu popraskaly především vršky stromů. Pokud budou mít na jaře a v létě dost vláhy, vzpamatují se.“

Vyvrácené nebo přelomené smrky musí majitelé dostat z lesů rychle, aby zamezili kůrovcové kalamitě. „Do ležících smrků nalétne kůrovec a nesmíme dopustit, aby se v nich rozmnožil a vyrojil se ven,“ poznamenává Řičář.

„Smrkové dřevo z polomů bychom měli odvézt z lesa do konce května, nejpozději pak v červnu.“ Kůrovce mohou lesníci zlikvidovat také odstraněním kůry nebo chemickým postřikem.

Pokud by nastalo podobně extrémní sucho a horko jako loni, kůrovec by se ve smrkových lesích rychle rozšiřoval. Těžařské firmy by pak musely skoro všechny své lidi i techniku nasadit na kůrovcem napadené porosty.