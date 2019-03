Část stromů v lese má ohořelou kůru, řádit mohl kulový blesk i vandal

Rovněž jehličí i spadané šišky mezi stromy jsou nedotčené. „Někde je kmen spálený celý, jinde jen část. Nejvýš jdou spáleniny do dvou metrů výšky. Nic takového jsem v životě neviděl,“ svěřil se MF DNES Karel Dvořák z České Lípy, který poničený les objevil.

„Jezdím sem s přítelkyní poměrně často. Natáčel se zde film Hastrman, je to tu romantické, máme to tu rádi. Naposledy jsem tu byl před deseti dny a ještě to tu nebylo,“ dodal muž. Uplynulý víkend bičovaly Česko silné větry. Dvořák se domnívá, že k sežehnutí stromů muselo dojít během vichřice.

Kulový blesk je obecně málo prozkoumaný atmosférický jev, jehož existence se v minulosti zpochybňovala. Věda jej však dnes považuje za prokázaný. Kulový blesk se zjevuje často po úderu klasického blesku, za bouří. Naráží do věcí, které mu stojí v cestě. Umí jimi projít, ale také je roztrhat.

Odborníci se neshodují

K tomu, že mohlo jít o kulový blesk, se přiklání mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Martina Součková.

„Kulový blesk by to mohl být, ovšem bylo by dobré zmapovat více okolí, zdali je někde ‚vstup‘ do lesa korunou stromů, například ožehnutím ze svrchní části. Jsme ústav plný vědců, kteří interpretují věci na základě dat. Opravdu to chce hlubší podklady pro identifikaci. Každopádně nikdo nezavrhuje možnost kulového blesku, naši odborníci se shodují, že to je velmi zajímavé a netradiční ohoření,“ reagovala Součková.

Nabízejí se i další vysvětlení, co mohlo les takto podivně sežehnout. Mají ale své trhliny.

„Aby to byl vandalismus, musel by někdo mít hodně velký plamenomet. Teorie ošetření kmenů před škůdci nepřipadá v úvahu. Požár stoupající od kmene neodpovídá okolí a ožehu kmene u paty,“ vylučuje jiné možnosti mluvčí meteorologů.

Vysvětlit si zuhelnatělý les neumí ani krajský vyšetřovatel příčin vzniku požárů Daniel Mlčoch. Ten ale na řádění kulového blesku nevěří.

„To už bych spíš věřil, že někdo tam řádil s letlampou. Každopádně je to podivné,“ tvrdí. K určení přesné příčiny ohoření stromů by prý musel prozkoumat okolí.

„Třeba kdyby se odhrnulo jehličí, zjistili bychom, že šlo o starý požár. Hrabanka po něm zarostla, země se vzpamatovala, ale ohořelé kmeny zůstaly stát. V Holanech a okolí bylo loni několik požárů, dokonce tam řádil i žhář,“ nastínil Mlčoch.