Turnov chce posílit vliv na hospodaření s vodou. Vydírání, zní z dalších obcí

Pokus města Turnova odejít z vodohospodářského svazku VHS Turnov nevyšel. Usnesení turnovské rady města o vystoupení z VHS sice tamní zastupitelé po dlouhé diskusi nezrušili, ale také ho zatím ani nepodpořili.

Shodli se pouze na tom, že se musí změnit stanovy. To je dokument, kterým se řídí chod celého svazku 22 obcí. V něm je Turnov největším členem a chtěl by si vymoci lepší podmínky, které by mu umožnily mít rozhodování ve VHS pod větší kontrolou. Ukazují například na cenotvorbu vodného a stočného. To v součtu dnes dělá více než 108 korun.

Turnov chce posílit své postavení

„Zastupitelé se usnesli, že Turnov ve VHS zůstává. Chceme ale posílit své postavení. Například požadujeme, aby v zásadních otázkách, jako je stanovení výše vodného a stočného, důležitých investicích a podobně musela být shoda tří čtvrtin členů rady sdružení VHS, nikoliv jen nadpoloviční většina, jak je to dnes. Dalším cílem je zvýšit počet zástupců Turnova ve svazku ze tří na šest. A tím nejpodstatnějším bodem je vypořádání majetku, aby bylo jasné, co by se komu vracelo, kdyby někdo ze svazku vystoupil,“ informoval starosta Turnova Tomáš Hocke (NB).

VHS Turnov je vlastníkem veškeré vodárenské infrastruktury, tedy stovek kilometrů vodovodů, kanalizací, skoro 140 vodojemů či úpraven vody a také mnoha čistíren odpadních vod. Hodnota tohoto majetku se dá stanovit více způsoby, největší výpočet je až 4,2 miliardy korun, z čehož asi třetina majetku je v katastru Turnova.

Kdyby město svazek opustilo, tak musí získat do svého vlastnictví majetek nejméně okolo jedné miliardy. Po revoluci, kdy stát převedl vodohospodářský majetek na území města přímo do VHS Turnov, však činila jejich privatizační hodnota jen 85 milionů korun. Obří rozdíl činí investice, k nimž za posledních 30 let došlo a na ně se kromě Turnova skládali i ostatní členové.

VHS majetek zhodnotila

Najít dohodu v tom, za kolik má Turnov majetek na svém území získat, bude ohromný problém.

„Stát sice daroval majetek do VHS Turnov zadarmo, nikoliv však město. Spravedlivé by v tomto případě asi bylo městu vrátit tento původní majetek zadarmo, ale za zhodnocení majetku a pořízení nového musí Turnov zaplatit. Na majetkových účtech VHS totiž existují stovky milionů úplně nových investic, stovky milionů prokazatelně zhodnoceného privatizovaného majetku, zůstatky nesplacených úvěrů, dotační finanční povinnosti atd.,“ vysvětluje ředitel VHS Turnov Milan Hejduk.

„Turnov však tak ohromné peníze nemá a nikdy mít nebude. Proto vymýšlí jen pro sebe výhodné výpočty a argumenty. Proti tomu musí zbylí starostové obcí neustále vyhodnocovat otázku trestně právní odpovědnosti. Při takto velkých majetkových transakcích mohou čelit trestním oznámením za to, že se nechovají s péčí řádného hospodáře. Vše to je prostě ohromně složité téma - daňové, právní i trestně právní.“

Skrytý cíl: vystoupit z VHS

Díky usnesení rady města je podle něj dnes vše jasné. V tématu vylepšení stanov jde podle Hejduka jen o maskovanou snahu Turnova vyšlapat si snadnější cestičku k opuštění svazku.

„Oni chtějí vystoupit, už šest let o svém cíli mluví, zadávají si různé poradenské studie a nyní mají v rukách i platné usnesení radních města. Proto si potřebují ve stanovách vyjednat co nejlepší podmínky na úkor zbytku VHS. To je hlavní klíč, proč otevírají téma stanov. Stanovy je potřeba aktualizovat, ale i s těmi dnešními dosahujeme skvělých výsledků celých 25 let. Každodenní vodárenský život je o úplně jiných tématech a úkolech k řešení,“ míní Hejduk.

Turnovská radniční koalice však na změnách stanov trvá, dokonce tím podmiňuje svou budoucnost. „Pro nás je to zásadní téma, měli jsme na tom postavenou předvolební kampaň. Buď se podaří přesvědčit ostatní starosty ve VHS Turnov a do dubna přinést kompromis, který posílí vliv Turnova, nebo se nebudeme podílet na radniční koalici. Budeme se pak snažit vyvolat referendum,“ pohrozil turnovský koaliční zastupitel Jiří Mikula, jehož hnutí PROTO slíbilo před volbami lidem „vodu pod sto“.

Nepřijatelný nátlak Turnova, zní z obcí

Jak ale podotýkají představitelé ostatních měst ve svazku VHS, nebude to mít Turnov tak snadné. Mluví o nepřijatelném nátlaku Turnova, který si tímto krokem připravuje půdu pro svoje budoucí vystoupení ze svazku, kde by po něm zbyly jen dluhy.

„S teroristy se přece nevyjednává,“ odmítá v nadsázce požadavky Turnova místostarosta Malé Skály Petr Votrubec, který svoji obec ve VHS Turnov zastupuje.

„Je to jen politický boj, který Turnov přenáší do VHS. Tam vždycky panovala solidarita se všemi členy. Pokud se začne VHS Turnov dělit, všichni se začnou hádat o majetek, utrhnou si to svoje a zbydou tam jen dluhy. To odmítám,“ řekl MF DNES Votrubec.

Obdobně hovoří i další členové. Starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš zdůrazňuje, že Turnov má sice největší podíl na výběru vodného a stočného, ale zároveň se v něm i nejvíce investuje.

„Turnov chce jen vyždímat VHS“

„Návrhy Turnova jsou jen populismus, aby si řešili svůj pseudoproblém s cenou vody. Ve skutečnosti chtějí jen vyždímat VHS Turnov a vytřískat z toho co nejvíc pro sebe. Nebráním se žádným z jejich požadavků na posílení vlivu, ale otázku majetku beru jako velmi sporný bod. VHS Turnov má nějaké dluhy, závazky, spoluúčasti dotací. Pro ostatní by to bylo velmi nevýhodné,“ myslí si Matyáš.

Zdeněk Rajm, místostarosta Lomnice nad Popelkou a předseda Rady sdružení VHS Turnov, také pokládá požadavky Turnova za nehorázné. „Skutečnou motivací Turnova je jeho odchod z VHS, aby měli k tomu co nejlepší podmínky, jenom to nikdy nepřiznají. Odmítám zahajovat diskuzi o tom, kdo si odnese stamiliony. Kdyby se tímto způsobem VHS rozpadlo, pod prázdnou skořápkou zbudou jen dluhy. Pozadí toho všeho je turnovské koaliční téma, kdy si vytvářejí pozice na městě pro další dva roky,“ argumentuje Rajm.

Ze začátku byly lepší stanovy společným cílem všech. Samotná Rada sdružení VHS půl roku nové stanovy vytvářela. Turnov je ve finále odmítl a předložil vlastní návrh na jejich úpravu. Ten byl zbylými starosty odmítnut pro jeho nekvalitu.

„My měli v našem návrhu stanov dokonce změnu, že u zásadních otázek musí být shoda 26 z 28 členů, aby jen sám Turnov mohl zablokovat klíčové věci. Oni se v tom ale nevyznají, motají zásadní otázky s běžným rozhodováním a dokonce slevují z toho, co jsme jim nabídli v návrhu stanov z dílny VHS,“ kroutí hlavou ředitel VHS Turnov Milan Hejduk.

Do čtyř měsíců, jinak bude zle

Turnov proto slíbil, že přinese lepší znění. Na něm však již nepracoval, ale rovnou přinesl usnesení radních o vystoupení. Dnešní pozici Turnova, který trvá na schválení vlastní výhodné verze „do 4 měsíců, jinak bude zle“, vnímají ostatní starostové jako vydírání.

Turnovští si dali čas do dubna 2021, kdy chtějí mít nové stanovy na stole. „Pro mě je zásadní najít cestu, abychom mohli nakládat se svým majetkem a dohodnout se o vypořádání majetku. Jsme největší člen, dáváme tam nejvíc peněz jako individuální dotaci, vybere se tu nejvíc z vodného a stočného, proto chceme mít silnější hlas. Ne absolutní ani veta, ale silnější,“ prohlašuje starosta Turnova Tomáš Hocke.

Milan Hejduk ale nevěří, že tím se požadavky Turnova zastaví. „Kdyby to náhodou nebyly stanovy, tak to bude cena vodného či cokoliv jiného. Jejich cíl je vystoupit, sledujeme je mnoho let. Stanovy jsou pro ně nyní jen aktuálně vhodná záminka - je velmi obecná a přitom to zní důležitě pro vnímání zvenčí. Přesto je naší povinností pokusit se nějakou shodu nad stanovami nalézt. A to i proto, že již v nich máme vloženo půlroční pracovní úsilí. Na tahu je nyní ale Turnov. Musíme si počkat, s jakým novým návrhem přijde. Věřím, že nebudeme čekat dlouho, když nám stanovil jen čtyři měsíce na jednání,“ dodává Hejduk.