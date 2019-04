Větší důl nechceme. Lidé ze tří zemí spojili ruce proti těžbě

„Nelíbí se mi, co se porůznu v Polsku děje a Turów je jednou z těch věcí. Je velkou hrozbou pro změnu klimatu. Je nutné se proti němu postavit,“ řekla jedna z účastnic Agata Zasępa z Dolního Slezska.

Turów zásobuje druhou největší elektrárnu v Polsku, povolení k těžbě jí vyprší příští rok. Jenže se chystá na rozšíření o deset kilometrů čtverečních a těžit chce až do roku 2044. Teď zabírá plochu 45 kilometrů čtverečních a jde do hloubky 225 metrů.

„Mají hloubit až 80 metrů pod hladinu moře. Pro oblast Frýdlantska, Chrastavska a Hrádecka, která s dolem sousedí, to znamená ztrátu spodní vody. Zažili jsme to už v 80. letech minulého století, když se v dole přetěžil tektonický zlom. Hladina spodní vody tu výrazně poklesla a teď by to bylo ještě horší,“ upozorňuje starosta Hrádku Josef Horinka. „Pořád jsme měli pocit, že jsme v tom sami. Teď se konečně vzmáhá i mezinárodní odpor a za to moc děkuji.“

Ekologové se bojí i změny klimatu

Protestní akci pořádaly ekologické organizace ze všech tří zemí. Turów patří mezi jedny z největších znečišťovatelů ovzduší v Evropě.

„Lidé tu mohou podepsat dopis polské vládě, aby rozšiřování dolu zastavila. Také jim nabízíme možnost připojit se k mezinárodnímu připomínkovému řízení, které posuzuje vliv rozšíření dolu na životní prostředí. Nejde jen o ztrátu vody, ale i znečištění ovzduší a změnu klimatu. Postihlo by to nejen okolí polské Bogatynie, ale větší dopad by to mělo právě na sousední Česko a Německo,“ uvedl Jan Polášek z organizace Limity jsme my.

Úplně nejhůř by v případě rozšíření dopadla část Hrádku nad Nisou, osada Uhelná. Důl se má zastavit jen pár desítek metrů od ní.

„Ještě před dvěma lety jsme od nás důl neviděli, teď už ano. Připravují se na rozšíření, i když povolení k tomu ještě nemají. Rozšířený důl zasáhne hlubinný vrt, který zásobuje vodou nejen Uhelnou, ale i Hrádek. Hrozné je, jak polské studie počítají na svém území s velkým ochranným pásmem a směrem k nám to pásmo mizí. Chtějí to vytěžit až k státní hranici. Je to drzost,“ uvedl Daniel Gabryš z Uhelné.

Liberecký kraj teď chce podepsat smlouvu o zastupování v mezinárodním protestu s organizací Frank Bold.

„Jde o advokátní kancelář, která se specializuje na energetiku a veřejné právo. Nedávno se jí podařilo něco, v co nikdo nedoufal. Zastavit rozšíření těžby hnědého uhlí v polském Gubinu. Sami proti největší polské energetické firmě PGE moc nezmůžeme. Téměř osmdesát procent energie v Polsku se totiž vyrábí z hnědého uhlí. Je třeba donutit Polsko k alternativním zdrojům,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.