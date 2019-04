Levnější je vodu udržet, než do kraje přivést, říkají ekologové k dolu

„Opatření na zajištění pitné vody kvůli Turówu se odhadují až na tři miliardy korun. Jen přivaděč pitné vody z nádrže Josefův Důl v Jizerských horách na Frýdlantsko má stát miliardu. Přitom není žádný slib od státu, že by peníze na to dal. Je nutné hledat i jiná, levnější řešení,“ sdělil krajský zastupitel a člen strany Zelených Josef Šedlbauer.

To, že plánované rozšíření dolu Turów na samé hranici s Českem způsobí pokles hladiny spodní vody na Frýdlantsku, je podle odborníků fakt, na který je nutné se připravit. Polská strana teď zpracovala studii vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ve které tvrdí, že ztráta vody nebude tak enormní.

Pomoci by mohla stěna

Případným problémům se prý dá předejít postavením speciální stěny, která zabrání odtoku podzemní vody z českého území do hloubkových vrtů v Polsku. Analýzu teď studují odborníci na ministerstvu životního prostředí. Česká pobočka hnutí Greenpeace už ale uvedla, že dokumentace je neúplná a bude ji rozporovat.

„Je jasné, že Turów vliv na pokles vody v příhraniční oblasti bude mít. Myslím ale, že než megalomanská a drahá opatření se vyplatí udělat víc drobnější věcí, které zadrží vodu v krajině. To, co je zatím navrženo, počítá jen se zajištěním pitné vody pro lidi. Měla by se ale řešit i voda pro zemědělství nebo lesy,“ řekl Šedlbauer.

Podle něj by se měly hlavně zrušit meliorace (odvodňovací zařízení), které se na Frýdlantsku kdysi udělaly.

„Kvůli melioracím voda, která tam naprší, ihned odteče pryč. Mělo by se víc investovat do retenčních opatření, která vodu v krajině udrží, a která jsou mnohem levnější než přivaděč vody za miliardu,“ myslí si Šedlbauer.

„Je prokázáno, že jeden metr čtvereční funkční krajiny zadrží až čtyři sta litrů vody. Zatímco v nefunkční krajině je to dvacet litrů. Když se voda v krajině udrží, doplní i zásoby podzemní vody, což zrovna na Frýdlantsku s ohledem na Turów bude zapotřebí,“ řekl Jiří Malík, autor projektu Zádrž vody v krajině.

Hlavní priorita: Aby měli lidé co pít

Opatření na zadržení vody v krajině provádí na Frýdlantsku zatím hlavně Lesy ČR. Ať už jde o rušení odvodňovacích kanálů v Jizerských horách, výstavbu retenčních nádrží nebo navrácení původních toků některých potoků, které se v minulosti narovnaly.

Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olyšara ale nejde proti sobě stavět infrastrukturu na zajištění pitné vody a na vodu v krajině. „Chápu, že čtrnáct kilometrů dlouhý přivaděč přes Jizerské hory může být problém. Ani já nejsem zastáncem kopání přes Jizerky, ale nechci se dožít situace, že lidem na Frýdlantsku budeme vozit vodu v cisternách.“

Stejně tak obhajuje drahá opatření i krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann. „Pro mě má větší prioritu, když budou mít lidé co pít a teprve pak problém sucha v krajině.“