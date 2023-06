Už žádná zpustlá pláň. Místo po Textilaně má obsadit nová čtvrť

Podle prvotních návrhů by se z ruiny a okolích luk měla stát nová městská čtvrť připomínající ducha místa bývalé Textilany. Lidé mohli pro projekt Textilany hlasovat do uplynulé neděle.

Samotná Textilana byla v době svého rozkvětu jedním z největších textilních závodů v celé zemi. Teď ale po závodu zbyla jen holá pláň. Veškeré výrobní haly se zbouraly. Nejde přitom o žádný malý plácek. Pusté pozemky jen pět minut chůze od centra Liberce zabírají plochu přes devět hektarů.

V představách majitele lokality, kterým je investiční společnost Middle Europe Investments (MEI), už se tam ale rýsuje nová městská čtvrť. Ve třinácti domech komponovaných do písmene L, které vždy doplňuje jedna výšková budova, by měly v budoucnu bydlet až čtyři tisíce lidí. Územní studii nyní představili architekti z ateliéru DOMYJINAK. Podle nich bylo nejtěžší vymyslet koncepci, která by zapadala do okolí.

„Lokalitu jsme nakonec rozdělili do dvou částí. Území blíž k centru Liberce, tedy od křižovatky s Klášterní ulicí směrem k ulici Na Bídě, bude mít víc městský charakter. Budou tam obchody, kanceláře, v horních patrech i byty a také náměstíčko pojmenované po rodině Liebiegů, která stála za rozvojem textilního průmyslu v Liberci. Vznikne tam i nová tramvajová zastávka,“ popsal návrh před časem architekt Petr Šikola.

Malé byty i velké apartmány

Druhá část podél Jablonecké ulice k rybníku u zastávky U Lomu pak bude vyhrazena ryze pro bydlení. Skladba má být různá, od malých bytů po rozlehlé apartmány. Vše má pak doplňovat dostatek zeleně. Území po Textilaně je rozložené do dvou údolí, kterými protékají dva potoky, Harcovský a druhý bezejmenný, oba dnes zatrubněné. Architekti ale přišli s nápadem na jejich částečné odkrytí, celým územím by se také měla táhnout soustava sedmi retenčních jezírek.

„Bylo by žádoucí zakomponovat do toho i revitalizaci bývalého textilanského rybníka, který tvoří vstup do této lokality směrem od sídliště Broumovská. Pozemky s rybníkem však patří státu, bude tedy záležet na městě, jestli si jeho rekultivaci prosadí,“ zmínil Šikola.

Návrh zahrnuje hustotu, kompozici zástavby směrem k centru města, rozvolňuje ji směrem na periférii a do zeleně. Tím, že návrh obsahuje vícepatrové obytné domy, tak minimalizuje zastavěnost a maximalizuje přírodu, tedy elementy zeleně a vody, se kterými se počítá v hojném množství.

Při rozložení nových budov se architekti inspirovali původní zástavbou areálu Textilany. Ten představoval jakési městečko ve městě, byly tam ulice, volná prostranství, výrobní haly. Dominantní byl i komín, na jehož místě má vyrůst třináctipodlažní budova pro komerční využití. Celkem projekt počítá s 11 tisíci metry čtverečními obchodních ploch a 9 tisíci metry čtverečními ploch kancelářských.

Potřeba škol

„To mi přijde zbytečně moc. Už teď Liberec vede v počtu obchodních ploch na počet obyvatel, spousta z nich je prázdná, nevyužitá. Obávám se, že umístit další do lokality po Textilaně není šťastné, že to nebude odpovídat potřebám lidí, kteří tam budou bydlet,“ myslí si liberecký zastupitel Jindřich Felcman.

Tou největší výhradou, kterou město vůči projektu má, je ovšem otázka mateřské školky a základní školy. „V okolí jsou sice základní školy jako Na Perštýně, Oblačná, Broumovská a Králův Háj, ale ty jsou už teď plné. Navíc v sousedství se plánují další stovky bytů pod Perštýnem, takže občanská vybavenost je tam nutná,“ zdůraznil primátor Jaroslav Zámečník.

Předseda správní rady MEI Peter Winkelman pak dodal, že by chtěl zachovat jedinou stávající budovu v areálu Textilany, kterému místní říkají Blaupukt a ze kterého zbyly jenom ruiny.

„Budeme se snažit ho nějak zabezpečit do doby rekonstrukce. Blaupunkt by měl mít veřejný charakter využití. Co přesně v něm ale bude, je otázkou jednání. Klidně by tam mohlo být v části detašované pracoviště nějaké základní školy nebo Technické univerzity a podobně,“ dodal Winkelman. Zástavba území podle jeho odhadů potrvá 10 až 15 let.