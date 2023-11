Bezzubá Zubačka. Historické vlaky nesmí na trať, kterou kdysi zachraňoval Štrougal

„Koleje samotné jsou v pořádku, ale ten ozubnicový pás, který je uprostřed nich, ten je špatný. A jak Zubačka jezdí, dochází k poškozování železničního svršku,“ zdůvodnil Jan Nevola, mluvčí Správy železnic (SŽ). Ta provoz ozubnicových lokomotiv schvaluje na základě výjimky. Novou už ale 8. listopadu neudělila.

Podle Nely Eberl Friebové z generálního ředitelství SŽ se stav železnice zhoršil letos, kdy se porovnávaly výsledky měření stavu trati s loňskými výsledky. „Zjistili jsme zhoršení stavu železničního svršku v parametru rozchodu koleje, zejména v obloucích o malých poloměrech. S ohledem na stav upevnění železničního svršku je velmi složité provést úpravu rozchodu na přípustnou mez,“ uvedla Eberl Friebová.

Zubačka, o které se mluví jako o klenotu českých železnic, využívá k přenosu tažné síly ozubená kola lokomotivy zabírající do ozubeného hřebene upevněného v ose koleje. Jinak by strmé stoupání vlak nepřekonal. Vlak na 6,7 kilometrech překonává výškový rozdíl 235,1 m. Při překonávání tohoto značného převýšení dosahuje sklon trati hodnoty 58 promile. Zubačka byla zprovozněna v roce 1902, ale jediné významnější rekonstrukce se dočkala v letech 1958-1962. Od té doby se do ní neinvestovalo.

Železniční společnost Tanvald, která provoz historických vlaků na Zubačce zajišťuje, je rozhodnutím SŽ zaskočena. Přišlo prý jako blesk z čistého nebe. „O rekonstrukci trati se mluví více než deset let. Kdyby byla údržba průběžně zajišťována, tak by žádný problém nebyl. Ale postupně se ta údržba zmenšovala, až prakticky není skoro žádná,“ komentoval Petr Prokeš, ředitel Železniční společnosti Tanvald.

Nepřijatelné, říká hejtman

Do problému se vložil liberecký hejtman Martin Půta (SLK), který trvá na znovuudělení výjimky pro provoz ozubnicových lokomotiv. Jde totiž o obrovský turistický tahák, který jezdí obdivovat nadšenci z celého světa. Podobná Zubačka je například v Rakousku a Švýcarsku. Kraj navíc Zubačku finančně podporuje, letos jí dal 6,5 milionu korun.

„Postup Správy železnic považuji za nepřijatelný. Zprávu o zákazu provozu s námi, jako s objednatelem tamní dopravy, předtím nikdo neprojednal. Nyní se co nejdříve hodlám sejít s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou a budu požadovat vysvětlení. Letos jsme s provozovatelem Zubačky podepsali smlouvu o provozu do roku 2028. Zákaz jízdy na této trati je pro nás neakceptovatelný a ohrožuje náš dlouhodobější plán a koncepci zachovat nostalgické vlaky, oživit historii a podpořit cestovní ruch,“ komentoval hejtman.

Podle SŽ ale obnovit provoz na Zubačce jen tak nejde. „Pro nás je vždy priorita bezpečnost. Jsme pod tlakem objednatelů dopravy a dopravců, ale nemůžeme nechávat lidi vědomě jezdit po infrastruktuře, která není v dobrém stavu, to prostě nejde,“ odmítl tlak hejtmanství mluvčí SŽ Jan Nevola.

Podle jeho slov nejde o definitivní konec Zubačky. Provoz by se na ni měl vrátit za několik let, až dráha projde rekonstrukcí. Ta je plánována na rok 2025. „Projektová dokumentace na opravu trati je zpracována. Stavební povolení jsme získali letos a aktuálně činíme všechny potřebné kroky k zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby,“ doplnil mluvčí.

Zubačka měla namále už na konci roku 1997, kdy ji České dráhy pro nerentabilnost uzavřely. Po půlroce se ale vlaky na kořenovskou železnici opět vrátily.

Málo známým faktem je, že Zubačka pro svůj nákladný provoz byla trnem oku všem režimům. Zachovat ji kdysi pomohl československý premiér Lubomír Štrougal, neboť se úzce přátelil s kořenovským přednostou stanice, který pro záchranu trati intervenoval. Své jistě sehrálo i to, že Štrougal si to nechtěl rozházet u místních, na nedaleké Jizerce měl totiž chatu, kde následně trávil závěr života.

