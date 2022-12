Muž v podmínce znásilnil v Semilech mladou ženu, policie už ho chytila

Policisté dopadli muže, který začátkem prosince znásilnil mladou ženu v Semilech. Udělal to i přesto, že byl právě v podmínce. V minulosti muže soud poslal do vězení za loupeže. Nyní skončil ve vazbě a za znásilnění mu hrozí až deset let vězení.