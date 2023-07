Liberec obrátil, sdílená kola opět vyjela do ulic. Sbírají data o mobilitě

Od poloviny července do poloviny listopadu budou mít obyvatelé Liberce k dispozici sdílená jízdní kola. Rozhodli o tom liberečtí radní, kteří do té doby odmítali celou akci finančně podpořit. Celkem 150 kusů dodala firma Nextbike a celý projekt vyjde na necelý milion korun. Z toho polovinu chce město získat jako dotaci od kraje.

Radnice chce sdílenými koly získat nová data o mobilitě. „V rámci projektu Net zero cities (uhlíkově neutrální Liberec 2030) potřebujeme data o městské mobilitě. V minulosti už tu podobný projekt byl, bohužel data za tu dobu už zestárla. Využili jsme možnosti, že krajský úřad vypsal dotaci a společnost Nextbike přišla s výhodnou nabídkou pro město,“ vysvětlil náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

Podle něj se tuto službu rozhodli letos podpořit, protože potřebují získat informace o mobilitě občanů a alternativách automobilové dopravy. Od 15. července do 15. listopadu tak bude po Liberci umístěno 150 sdílených kol. Prvních patnáct minut budou mít jejich uživatelé zdarma, za každou další půlhodinu pak zaplatí 25 korun.

Město také připravuje vyhlášku o odstavování kol a koloběžek na území Liberce, aby je lidé, kteří dopravní prostředky využijí, nenechávali náhodně odstavené, ale aby byly všechny na předem určených shromaždištích. „Pomocí projektu chceme jasně definovat místa a způsob odstavování těchto dopravních prostředků,“ dodal Lenert.

Do cyklodopravy jde trojnásobek peněz

Do rozvoje cyklodopravy dá letos Liberecký kraj přes 32 milionů korun, což je téměř třikrát víc než v loňském roce. Víc peněz půjde do výstavby a obnovy cyklostezek, nově kraj podpoří i sdílená kola.

Rada města ale nebyla ve schválení návratu sdílených kol jednotná. Náměstek Petr Židek v minulosti několikrát zopakoval, že podobné projekty by podle jeho názoru město nemělo podporovat finančně.

„Můj postoj se nezměnil. Chápu, že se jedná o zisk dat. Nejsem ale zastáncem toho, abychom podporovali tento typ podnikání. Prošlo to ale většinově radou a pro mě to není důvod, abych to více komentoval,“ uvedl Židek.

Zkušenost z předchozích let

V Liberci fungovala sdílená jízdní kola s dotací od města v letech 2018 a 2019. Poté ale město přestalo tuto službu podporovat. V loňském roce byla v Liberci sdílená kola bez dotace. Ve městě už třetím rokem fungují také sdílené elektrické koloběžky, radnice jejich provoz finančně nepodporuje. Provozuje je společnost Bolt.

Sdílená kola od firmy Nextbike začala jezdit od 1. června také v sousedním Jablonci. Na 24 stanovištích nabízí stovku kol. Za prvních 18 dnů si je vypůjčilo více jak 1 400 lidí. Také Jablonec chce z dat z této sezony provozu sdílených kol získat data o případném dalším provozu. I Jablonec pak od kraje bude žádat o dotaci 50 tisíc korun.

O sdílených kolech uvažovali také v Novém Boru nebo Turnově. Tam ale v rámci městských referend návrhy neprošly, a to kvůli nedostatečnému zájmu obyvatel.

„V Turnově by hrozilo například to, že by se kola kupila v nižších částech města, a to hlavně kvůli tomu, že by nebyla elektrická,“ uvedl už dříve turnovský starosta Tomáš Hocke.