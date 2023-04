Liberecký kraj chce posadit obyvatele na sdílená kola, oslovuje menší města

„Pilotní program počítá s napojením na systém veřejné dopravy. Má usnadnit cestování, například tím, že lidé mohou po vystoupení z vlaku či autobusu pokračovat dál na kolech,“ popsal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Prvních patnáct minut jízdy by mělo být zdarma. „A to především pro ty, kteří využívají aplikaci IDOLka,“ doplnil.

Zájemci o dotaci mohou podávat žádosti od 3. května do 30. června. Kraj je vyhodnotí a v září rozhodne o tom, komu a v jaké výši dotaci poskytne. Minimum je 10 tisíc korun, nejvíce pak půl milionu korun na žadatele.

Frýdlant, který je cyklostezkami protkaný, o dotaci žádat nebude. Stávající nabídka pro cyklisty je podle mluvčí města Martiny Petráškové velká. Směřují sem nehledě na to, že zde sdílená kola nenajdou.

„V centru máme od loňského roku nabíjecí stanici na elektrokola, máme tu dětské dopravní hřiště, bikrosovou trať ve volnočasovém areálu Strmá a do města a přes něj vede několik cyklotras.“

Do projektu sdílených kol se podle mluvčí radnice neplánuje zapojit ani Česká Lípa nebo oslovené Semily, kde se momentálně soustředí na zásadní projekty v dopravě, které mají přednost. „Po jejich dokončení budeme o takovém projektu uvažovat,“ podotkla starostka Lena Mlejnková.

Anketa v Turnově i Novém Boru

V Turnově mezitím probíhají o sdílených kolech intenzivní diskuze, vedení města ověřuje nabídku provozovatelů i postoj místních. „Běží nám anketa pro veřejnost, kde zjišťujeme zájem o instalaci systému v Turnově a názor obyvatel na tuto otázku,“ informovala tisková mluvčí Marcela Jandová.

Také Nový Bor částečně ponechal rozhodnutí na obyvatelích, kteří do konce března vyplňovali anketu. Nyní shromažďuje anketní lístky ze sběrných míst, s výsledkem hlasování se poté seznámí rada města. Pokud by lidé hlasovali pro a zastupitelé sdílená kola podpořili, o dotaci kraje by Nový Bor požádal.

„S touto možností finanční podpory jsme od počátku počítali. Nyní ale nechceme předjímat závěry ankety a ani rozhodnutí zastupitelů,“ dodala mluvčí města Radmila Pokorná, podle níž jsou podmínky pro cyklistickou dopravu i pro rekreační cyklisty v Novém Boru ideální.

Terén je snadný, hustota provozu přijatelná. Současně se nabízí využití cyklostezek do Radvance nebo mezi Klíčem a Svorem. Letos se jejich síť ještě rozšíří.

„S ohledem na možnosti i finance města jsme zvažovali pořízení asi čtyřiceti kol. Jsou zabezpečena tak, že dokud je člověk nevrátí do stojanu, odečítají se mu z konta peníze za půjčovné,“ přiblížila Pokorná.

Tím chtějí zajistit, aby se bicykly někde neválely. „Je to i motivace pro lidi, aby kola odkládali na určená místa a nedávali je, kamkoli se jim zlíbí jako například v Liberci sdílené elektrokoloběžky,“ okomentoval Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Elektrokola se do Liberce nevrátí

Loni měli Liberečané k dispozici 160 elektrokol, která financovala společnost Bolt. V listopadu městu sdělila, že je nebude dál provozovat. V tuto chvíli Liberec neeviduje žádné nabídky od provozovatelů sdílených kol.

„Pokud na letošní sezonu od někoho takovou nabídku obdržíme, určitě ji projedná rada města, která pak rozhodne o tom, zda a za jakých podmínek by byla služba ve městě provozována,“ konstatoval primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Jsou lokality, kde bude ve hře i elektromobilita, teď jde ale zatím o kola klasická. Náklady na síť elektrokol jsou násobně vyšší,“ upozornil Sviták.

Na elektrická kola se proto zaměří jiné dotační tituly. I v letošním roce pokračuje výstavba cyklistické infrastruktury – to je případ cyklostezky svaté Zdislavy v Bílém Kostele nad Nisou nebo osmikilometrové trasy z Jablonného v Podještědí do Kunratic za 4,3 milionu korun, kterou Liberecký kraj projektuje.

Nedávno se kraj zapojil také do kampaně CykloVize2030, jejímž cílem je podpora výstavby ucelené dopravní cyklistické sítě, která podle Svitáka pomůže zvýšit bezpečnost na tuzemských cestách. Přehled plánovaných páteřních cyklotras nyní zapracovává kraj do celonárodního mapového portálu.