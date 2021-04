Pod zámkem Lemberk napustí po deseti letech rybník poškozený povodní

Soustavu tvoří celkem pět na sebe navazujících rybníků. Ve směru od Lvové k Jablonnému v Podještědí to jsou rybníky Dvorní, Pivovarský, Markvartický, Mlýnský a U Mlýna. Jediný Pivovarský byl teď dlouhé roky vypuštěný.



„Byl silně poškozený při povodních v roce 2010. Stejně tak to odnesl i větší Markvartický rybník, u kterého se protrhla hráz a voda pak zatopila značnou část Markvartic a Jablonného. Škody šly tehdy do desítek milionů korun. Markvartický rybník se nám pak díky dotacím podařilo opravit a odbahnit v letech 2013 až 2014,“ přibližuje starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl.



Markvartický rybník ovšem patří městu, zatímco ten Pivovarský, stejně jako Dvorní rybník, je v majetku soukromníka.

„Soukromý vlastník se rovněž snažil získat dotaci na odbahnění, ale nevyšlo to. Takže Pivovarský rybník se nánosů bahna nezbaví, je to příliš nákladné. I tak ale vítáme, že probíhá rekonstrukce mostů, stavidla, udělal se tam i nový přeliv a vyspravilo dno pod mosty. Kolem rybníka vede turistická cesta pod Lemberkem ke Zdislavině studánce a dál do Jablonného, chodí tam spousta lidí na procházky a má tam vést i plánovaná cyklostezka sv. Zdislavy. Takže jsme rádi, že rybník bude zase napuštěný, znovu to tam oživí,“ řekl Rýdl.



Na římsy se vrátily pískovcové bloky

Pivovarský rybník byl důležitý i pro samotný zámek Lemberk, který stojí nad ním. Pod hrází rybníka se dochoval kamenný domek bývalého vodojemu, odkud se čerpala voda pro potřeby zámku. Při odstraňování náletových dřevin u většího z obou kamenných mostů ale přišlo nemilé překvapení. Most byl po celé délce prasklý.

Do oprav se proto zapojilo i město, protože soukromý vlastník by nebyl schopen nákladnou opravu zaplatit. A bez obnovy mostu by nebylo možné rybník znovu napustit.

Teď už se stavební práce blíží ke konci. Hotovo by mělo být na konci dubna. Na boční římsy mostů se vrátily původní pískovcové bloky, do mostu je i zakomponovaný původní pískovcový sloupek s letopočtem 1803. Tedy rokem, kdy kamenný most u rybníka vznikl.

Nové jsou i schody k vodní hladině, které budou využívat rybáři při výlovu. Samotný rybník je ale mnohem starší než nápis na mostě, zřejmě vznikl v 16. století.