Cestující stále nemohou platit kartou či mobilem, kraj dává vinu BusLinu

Jenže pořízení a nainstalování moderních strojů brání obstrukce ze strany společnosti BusLine, která zajišťuje autobusovou dopravu na Turnovsku a Semilsku.

„Neustále nám celý ten systém nabourávají. Už jsme ztratili dva roky a pořád to je otevřené. Všechno, co jsme k tomu soutěžili, tak BusLine napadl u úřadu pro hospodářskou soutěž, kde to je pořád zablokované. Situace je pořád nejistá, rozhodně se to nevyřeší během pár měsíců,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

I to je jeden z důvodů, proč se Liberecký kraj chce přidat k výzvě Ústeckého kraje na odvolání ředitele antimonopolního úřadu Petra Rafaje.

„Je jasné, že vliv BusLine by nebyl tak veliký, kdyby jim Úřad pro hospodářskou soutěž nešel na ruku. Kromě odbavovacích strojů tu máme i další případy, kdy nám ÚHOS bránil některé věci ve veřejné dopravě uskutečnit a vycházel vstříc naopak firmě BusLine, jak teď prokázaly i odvolací soudy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Celý spor kolem nového odbavovacího systému vznikl proto, že BusLine odmítá strojky navrhované krajem do svých autobusů pořídit. Chce tam mít vlastní odbavovací systém, který je ale třikrát dražší než jiné nabídky. Kraj však trvá na tom, že odbavovací systém musí být pro cestující jednotný.

„Je jasné, že se tomu brání, protože přes to plynou významné peníze. Ty strojky mimo jiné kontrolují i jestli jezdí autobusy přesně podle jízdního řádu nebo kolik v nich je skutečně cestujících,“ zmínil Půta.

Je to předvolební boj, míní BusLine

Vedení BusLine ale považuje vyjádření kraje za začátek předvolebního boje. „BusLine jako soukromý subjekt se opět stává snadnou kořistí předvolebních bojů za ‚spravedlnost‘, které hejtman Půta, sám obžalován, tak okázale svádí. Z tohoto důvodu zvažujeme právní kroky proti jeho počínání,“ uvedl v tiskové zprávě majitel skupiny BusLine Jakub Vyskočil.

Policie minulý týden obvinila společnosti BusLine a ČSAD Liberec z pletich ve veřejné zakázce. Viní je z toho, že si domluvily společný postup vůči kraji, který si u nich objednával přepravu cestujících. Současné vedení ČSAD ale proti obvinění protestuje.

„To vůbec není tak, že společnost na něčem profitovala. Naopak, my jsme tím, kdo byl poškozen,“ tvrdil minulý čtvrtek současný předseda představenstva ČSAD Liberec Martin Bobek.

Podle něj se obvinění týká období, kdy firmu ovládal většinový akcionář Petr Wasserbauer. Právě on se měl podle vyšetřovatelů spřáhnout s Jiřím Vařilem, který stál u zrodu firmy BusLine. I když dnes Vařil oficiálně v BusLine nefiguruje, firmu i další subjekty ovládá skrytě pořád.

Společnost BusLine k celé kauze uvedla, že nebyla obviněna žádná fyzická osoba, a to jak z managementu současného, tak z minulého.