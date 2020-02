Odposlechy v kauze BusLine: podnikatel platil autobus primátorovi Jablonce

Co zachytily odposlechy Wejnar: „Primátor jabloneckej bude slavit padesátiny a chce zajistit dopravu z Jablonce, chci se domluvit, jak se to pak udělá po té ekonomické stránce, je to za 12 tisíc.“ Vařil: „No to musíme udělat chytře, aby po nás nezůstávaly hroby, takže já si tady napíšu. Je to 12 tisíc reálnejch?“ Wejnar: „Maximálně to bude za 15.“ Vařil: „...já bych to nejradši udělal tak, že bych na to nechal vystavit fakturu, nechal jim udělat příjmovej doklad a že bych to zaplatil já v pokladně BusLinu. Otázka je, za kolik nejmíň to může bejt, aby to bylo uvěřitelný?“ Wejnar: „Já se s ním uvidím v sobotu na fotbale.“ Vařil: „Mně jde o to, za kolik nejmíň to může bejt.“ Wejnar: „Já myslím osm.“ Vařil: „Osm, super. Tak já si to i píšu, že to udělám. Faktura a příjmový doklad na dopravu Beitl: „Osm tisíc korun. Řekni Petrovi, ať se o to vůbec nestará, dostane doklad o tom, že to bylo řádně vyúčtovaný a zaplacený, ať nikdo nechodí a neříká, že jsme mu zaplatili dopravu na narozeniny.“