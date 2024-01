Kilometr a půl za 500 milionů. Ministr dopravy hájil v České Lípě obchvat

Nezbytnost a vytížení, připravenost projektu, ekologičnost, hluk, bezpečnost i finální rok dostavby. Takové oblasti zajímaly obyvatele České Lípy a jejího okolí, kteří debatovali o obchvatu, jehož kompletní dokončení by mělo výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a vyvést tranzitní dopravu z centra města.

„Mám několik dobrých zpráv a pak také několik otázek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má již podepsanou smlouvu se zhotovitelem (sdružení firem Swietelsky stavební a Herkul, pozn. red.) druhé části mezi Sosnovou, Dubicí a Dolní Libchavou. To je úsek, který měří jeden a půl kilometru a více než jedna třetina komunikace povede po mostních konstrukcích. Celková cena stavby převyšuje půl miliardy korun,“ řekl na úvod ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka, podle kterého se tato část obchvatu začne budovat na přelomu března a dubna letošního roku a hotová bude v nejlepším případě do konce roku 2025.

Plánovaná výstavba spojí Dubici s Dolní Libchavou.

„Je mi jasné, že tato část nezajistí kompletní ulehčení, ale bojujeme za to, aby bylo do budoucna možné vytrasovat i ten další, více než desetikilometrový úsek, který by propojil Dolní Libchavu a Nový Bor. Tam jsme ale opravdu ještě ve fázi velmi náročných jednání zejména s ohledem na zvláště chráněné živočichy a rostliny,“ přiznal.

První část obchvatu České Lípy u Sosnové se začala stavět už v roce 2009, její pokračování ovšem společně s více než desítkou dalších projektů zastavil tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. I proto padlo ze strany občanů během debaty poděkování za znovuotevření této diskuse.

Obchvat vyvolává nadšení i kritiku

„Já jsem strašně ráda, že se to díky velkému úsilí všech podařilo posunout do této fáze. My, kteří zde žijeme, tak víme, že v exponovaných hodinách je ta situace opravdu neúnosná. Věřím, že se podaří i fáze návazná,“ uvedla českolipská starostka Jitka Volfová za sebe i řadu občanů.

V reakci na její projev se kriticky vyjádřil liberecký zastupitel a předseda místních Zelených Jindřich Felcman. „Ten obchvat zničí poměrně cennou část území a odstřihne Českou Lípu od rekreační oblasti. Jste ochotná se místních otevřeně zeptat, jestli ten obchvat chtějí a spojit to třeba s referendem?“

Podle Volfové však téma rezonuje městem již tolik let, že považuje referendum za neopodstatněné. Společně s Kupkou se při odpovědi na Felcmanův rozsáhlý dotaz navíc shodli na tom, že je v dnešní době ochrana přírody nastavená tak přísně, že je nutné dodržet všechny limity stanovené legislativou.

„Toto není záležitost názoru, ale stavba dopravně efektivní a potřebná. Jeden veřejný zájem představuje zvládnutá tranzitní doprava a další ochrana přírody a krajiny. Mezi těmito dvěma zájmy vyvažujeme,“ dodal ministr.

Ochrana živočichů i hluk

Připomínek, které mířily na ochranu přírody padlo ještě mnoho. Hned několik lidí se zajímalo o ohrožení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v místě stavby.

„Směřujeme k tomu, abychom zdokladovali, že stavba zásadním způsobem neohrozí fungování ekosystému v daném území,“ doplnil Kupka slova ředitele silnic a dálnic pro Liberecký kraj Jana Wohlmutha, který si během debaty od jednoho z posluchačů vyslechl kritiku na adresu svých nedostatečných odpovědí.

Kromě přírody a otázky, zda vůbec v České republice potřebujeme tak propracovanou silniční síť, mířilo několik opakujících se dotazů také na hluk.„My v tomto ohledu musíme splnit poměrně náročné podmínky pro současné stavby. Ty jsou určeny hlukovým limitem 60 decibelů přes den a 50 decibelů v noci. To je závazné,“ poznamenal místopředseda ODS.

Dokončení obchvatu je v nedohlednu

Na otázku týkající se roku dokončení kompletního obchvatu nikdo z přítomných politiků odpovědět nedokázal. „Konkrétní datum vám v tuhle chvíli sdělit neumím,“ řekl Wohlmuth. „Takže rok?“ opakoval svůj dotaz jeden ze starších posluchačů. „Nechceme tu věštit z křišťálové koule. Férově vám říkáme, že na té věci pracujeme,“ dodal Martin Kupka.

Na závěr diskuse si svůj kritický a místy nejasně formulovaný příspěvek schoval senátor za obvod Česká Lípa Jiří Vosecký. Dotýkal se především ekologie a bezpečnosti dopravy s odkazem na hrozby výbuchů cisteren, což mnoho přítomných pobavilo a někteří dokonce předčasně odešli.

Dlouhých padesát let čekaly na obchvat i Svitavy v Pardubickém kraji. Na konci loňského roku se dočkaly. První auta na téměř desetikilometrovou komunikaci na Brno vjela 19. prosince. Stavbu vysoutěžilo konsorcium společností firem Eurovia a M-Silnice za cenu 787 milionů korun bez DPH. Navýšení rozpočtu oproti původnímu plánu pak bude kolem 50 milionů korun, celkem tedy zhruba 830 milionů korun bez DPH.