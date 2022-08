ŘSD chce vypsat soutěž na dostavbu českolipského obchvatu ještě letos

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce vypsat veřejnou soutěž na dodavatele další části obchvatu České Lípy do konce letošního roku. Pokud by šlo vše podle plánu, mohly by práce na 1,5 kilometru dlouhém úseku z Dubice do Dolní Libchavy začít už příští rok. Záleží taky na tom, zda se pro nákladnou stavu podaří najít financování, řekl pro ČTK generální ředitel ŘSD Radek Mátl.