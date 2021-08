Stěží přežívají. Venkovské obchůdky si mohou zažádat o dotaci

Leckdo tak na dotace nedosáhne. „Program jsme připravili pro obce maximálně do tisíce obyvatel, případně obce, které mají maximálně tři tisíce občanů, ale jejichž místní části nepřekračují počet tisíc lidí,“ uvedl krajský radní Jiří Ulvr.

Program Obchůdek 2021+ vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu, peníze bude žadatelům posílat Liberecký kraj. Podle radního může přerozdělit až tři miliony korun. Peníze pak mohou použít například na mzdy, nájem, energie a podobně.

„Jsme za to moc rádi, obchod tady máme, bojuje ale o přežití,“ vyjádřil se starosta Proseče pod Ještědem Tomáš Schwarz. V obci, která má kolem 400 obyvatel, momentálně provozuje krámek jeden z místních. Podle starosty byla ale doba, kdy marně hledali někoho, kdo by se jej ujal. Prostory patří obci a ta snížila nájem na symbolickou cenu.

„Obchod zde hodně chceme. Další nejbližší je až v pět kilometrů vzdáleném Českém Dubu,“ pokračoval starosta. Podle něj je důležité ve vesnici udržet místo, kde lidé nejen nakoupí, ale zároveň se tam mohou potkávat. „Dobře to fungovalo hlavně za koronakrize, kdy lidé pracovali na home office. Teď už jezdí za prací do Liberce a nakoupí si tam,“ podotkl starosta, který doufá, že se jim obchůdek podaří udržet a nebudou opět závislí jen na pojízdné prodejně nebo dojíždění do okolních měst.

Výpravy za nákupy

Podobně je na tom i městys Zdislava, který hledal nájemce do obchodu čtyři roky. Fungovat začal až letos v červnu. Do té doby pořádali podle starosty Zbyňka Fetra výpravy za nákupy do Chrastavy mikrobusem od hasičů.

Stejně jako v řadě jiných vesnic si zde obchod pronajali Vietnamci. To může být podle některých starostů u podávání žádostí problém. „Pochybuju, že si o dotaci bude žádat,“ poznamenal například starosta Oldřichova v Hájích Jaromír Tichý na adresu vietnamského provozovatele. V Koberovech na Jablonecku chtějí s vietnamským obchodníkem dotace projednat. „Navrhnu mu, aby si o ni zažádal. Máme tady jediný obchod a nechceme, aby se zavřel,“ uvedl starosta Koberov Jindřich Kvapil.

Přestože by jim příspěvek hodně pomohl, mají někteří obchodníci, byť z malých vesnic, smůlu. Například Zdena Honová, která devátým rokem vede koloniál v Horní Libchavě, si o příspěvek ani nezažádá. Další z podmínek je totiž jen jeden obchod v obci a v malé vesnici na Českolipsku fungují dva. Ona sama obchod drží jen díky tomu, že nemusí platit nájem. „Je to těžké, pokud jej člověk nemá ve svém domě. Spousta lidí od nás jezdí nakupovat do Lípy,“ dodala.

Dotační program bude ještě schvalovat krajské zastupitelstvo. Aby kraj zjistil předběžný zájem, rozeslal do celkem 195 obcí v regionu, které mají méně než tři tisíce obyvatel, anketu. „Odpovědělo 85 z nich, z toho 66 jich předběžně podmínky splňuje,“ sdělil mluvčí kraje Filip Trdla. Žádost si zájemci mohou podávat od 23. října do 8. listopadu.

O podpoře obchodníků v menších obcích se na Libereckém kraji už před několika lety mluvilo. Obdobný záměr předložil v roce 2018 na krajském hospodářském výboru jeho člen Jindřich Felcman, tehdy nominovaný za opoziční Změnu pro LK. Tehdy byl zamítnut.