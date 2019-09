Chlapec jen sípal a byl dezorientovaný, popsal nehodu oceněný zachránce

Když se letos v zimě vracel Julius Jano z pracovního pohovoru, stal se svědkem vážné dopravní nehody. Havarované auto narazilo do stromu a zůstalo na střeše. Viník ujel. Čtyřicetiletý Jano vyprostil řidiče i jeho těžce zraněného syna a do příjezdu sanitky se o ně staral. Nyní za to převzal ocenění Gentleman silnic.