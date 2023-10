Nanotechnologie oslavily v Liberci dvacet let, čistí vodu a chrání sochy

Do Liberce se sjely desítky nanotechnologických firem z celé republiky, aby ukázaly to nejlepší z českého nanoprůmyslu. Zároveň si na největší konferenci svého druhu, NanoCzech2023, připomněly dvacet let od chvíle, kdy na Technické univerzitě v Liberci (TUL) vznikl celosvětový patent na průmyslovou výrobu nanovláken.