Obrovský potenciál i riziko nanotechnologií. Mají nečekané vlastnosti, říká vědkyně

S termínem nanotechnologie se mnoho z nás poprvé setkalo až v covidu díky nanorouškám. Jak byste nanotechnologie jednoduše vysvětlila?

Nanotechnologie pracují s materiály ve velmi malých rozměrech, to znamená v řádu nanometrů. Jeden nanometr je miliardtina metru. Pro představu, lidský nehet roste jeden nanometr za sekundu. Může se zdát, že jde o něco nového, ale nanočástice jsou všude kolem nás. Pokud si zapálíte svíčku, uvolní se do ovzduší nanočástice. I smog jsou do velké míry nanočástice.

Budeme umět prodloužit trvanlivost potravin či vylepšit jejich chuť, zdokonalit obalové materiály, technologie.