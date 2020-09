V Lomnici si brambory na poli lidé seberou sami, chválí si to

„Už je to takový folklor. Jezdí si sem sbírat brambory lidé až od Prahy. Brambory jim vyoráme, takže opravdu jen sbírají. Máme to vždycky na dva dny a za tu dobu se tu prostřídá kolem tisícovky sběračů. Chceme, aby lidé měli české, místní potraviny a tohle je jeden ze způsobů, jak jim to umožnit. Kromě brambor jim také nabízíme od kolegů českou cibuli. Tu si mohou koupit při odjezdu u placení brambor,“ říká ekonom ZEOSu Přemysl Šulc.

Letos se podle něj bramborám dařilo dobře. Výtěžnost je třikrát větší než předchozí dva roky. „Letos nebylo takové sucho. Brambory jsou z velké části tvořeny vodou. Když je sucho, těžko pak mohou krásně narůst jako teď,“ chválí Šulc úrodu.

Před ním v řádcích leží čerstvě vyorané, do žluta zbarvené brambory. ZEOS je letos prodává po sedmi korunách za kilogram. Rychlostí blesku mizí v pytlích či kbelících, které si lidé přinesli s sebou. Řádky za nimi jsou jako vyluxované.

Každý vyoraný brambor se zužitkuje

„Jezdím sem už kolik let. Když si spočítáte, kolik dáte za brambory v krámě, tak se samosběr určitě vyplatí. Beru i pro sousedku. Hlavně si tu můžete v klidu vybrat, jaké brambory chcete. Někdo rád velké, někdo malé. Důležité je, že jsou kvalitní. V obchodě máte v pytlíku často i plesnivé a nahnilé brambory, tady jsou krásné,“ svěřila se paní Jana z Košťálova.

Brambory, které si sběrači nechtějí odvézt domů, háží do velkých dřevěných beden rozmístěných po poli. „My pak z toho uděláme krmné brambory, něco půjde na sadbu, prostě každý vyoraný brambor se tady zužitkuje,“ podotýká Šulc.

Letos vysadil ZEOS kolem Lomnice odrůdy Antonie a Vysočin, které vydrží uskladněné ve sklepě dlouhou dobu. Jde o kvalitní sadbu, kdy se brambory pohybují mezi kategorií A a B.

„To znamená, že nejsou ani příliš lojovité ani nemají moc škrobu, prostě něco mezi. Ideální. Líbí se mi nápad se samosběrem, brambory i pak lépe chutnají než ty donesené z obchodu,“ uvedl pan Jiří, který si tři pytle odvážel do Semil.