V kauze Bartáka použil soud konfrontaci, postavil proti sobě svědkyně

Podle obžaloby Barták vraždy osnoval v liberecké vazební věznici. Spoluvězeň Miloš Levko Bartákova slova, která on sám pokládá za prázdné vězeňské žvanění, natočil na kameru ukrytou v hodinkách. Nahrávky jsou teď klíčovým důkazem o trestné činnosti Bartáka. Soud se snaží zjistit, kdo hodinky do věznice na podzim 2013 donesl.



Nevlastní dcera vězně Levka už dříve vypověděla, že hodinky dostala od neznámého muže a předala je v libereckém centru vězeňské kaplance. Dcera Levka včera u soudu při konfrontaci tváří v tvář někdejší kaplance tuto výpověď potvrdila. „Setkaly jsme se u nás u vchodu a předala jsem ti balíček,“ řekla.

Kaplanka tvrdí, že nic nevzala

Bývalá kaplanka ale popřela, že by balíček s hodinkami do věznice pronesla. „Žádné hodinky jsem od tebe nikdy nevzala a nedonesla jsem je do věznice,“ opáčila někdejší kaplanka.

Nevlastní dcera Levka se domnívá, že kaplanka vypovídá odlišně, protože se bojí trestního stíhání. Soud bývalou kaplanku loni nepravomocně potrestal podmínkou v jiném případu za to, že nechávala vězně nahlížet do interního vězeňského informačního systému. Jednomu z vězňů také nosila léky ovlivňující centrální nervovou soustavu.

Kaplanka se naopak domnívá, že druhá svědkyně vypovídala ve „vyšším zájmu“ pod nátlakem Generální inspekce policejních sborů. „Potkaly jsme se (s dcerou Levka) v Globusu a byla vyděšená, že ji navštívili z GIBSu. Možná v zájmu „vyšších principů“ na ni byl vyvíjen nátlak. Že je třeba označit nějakého viníka, který hodinky donesl, aby mohl být pan Barták usvědčen,“ domnívá se bývalá kaplanka.

Vyšším principem měla být ochrana kriminalisty

Vyšším principem podle spekulací, které slyšela, měla být ochrana elitního pražského kriminalisty Josefa Mareše. Ten ale již dříve u soudu odmítl, že by nahrávací zařízení do věznice pronesl. Z jednání se pro nemoc omluvil.

Barták podle obžaloby vraždy a vydírání plánoval v době, kdy si odpykával svůj trest za trýznění asistentek. Podle spisu mělo jít o mstu za odsouzení. „Je šokující, jak může Levkovi někdo věřit. Je to mazaný vychytralý člověk. Stejným způsobem plánoval vraždu soudce Skýby. Hovořil o jeho zastřelení. Je to úplně stejná kauza,“ pronesl obžalovaný Barták. Již dříve uvedl, že svá slova nemyslel vážně.

Obžaloba ale tvrdí, že chtěl kromě zosnování vražd vydíráním získat přes 80 milionů korun, a jež chtěl využít k útěku z vězení za pomoci vrtulníku a vycestování do ciziny. Pomoci mu k tomu měl Levko. Ten ale vše oznámil. Jak přišel k hodinkám ale odmítá říci. Sám Barták tvrdí, že jde o komplot a ve věznici se jej chtěl zbavit, protože byl neoblíbený.