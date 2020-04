Studny vysychají, liberecké Kateřinky se dočkají vodní nádrže

V některých studních se navíc kvalita vody zhoršila. Zatímco dřív byla pitná, dnes je z ní v řadě případů jen užitková na zalévání zahrad. Místní jsou tak odkázáni často na nákup balené vody nebo si pitnou vodu vozí v barelech od známých.

Problém s nedostatkem vody by měla vyřešit právě akumulační nádrž. Respektive vrt, ze kterého se přečerpá voda do zásobníku. Z něho si pak zájemci budou moci načerpat.

„Odběr bude bezplatný, ovšem k nádrži nebude mít přístup každý. Bude to pouze pro obyvatele z dané lokality, kteří se zaregistrují. Dostanou pak čip, kterým se jim nádrž otevře. Je to proto, abychom měli základní kontrolu nad tím, kolik si kdo vody vzal, aby to nebylo nějaké extrémní množství. A také nechceme, aby si tam pro vodu třeba na zalévání zahrad jezdili lidé z druhého konce města. Ten vrt bude určen pro Kateřinky, které mají s nedostatkem vody velké problémy,“ sdělil náměstek primátora Jiří Šolc.

Sám přitom ani vybudování vrtu nepovažuje za ideální řešení. „Je to takové meziřešení, protože samozřejmě vnímám, že to nijak pohodlné nebude, ale na druhou stranu to bude alespoň nějaký přístup k pitné vodě,“ zmínil.

Výstavba vodovodu není reálná

Postavit v Kateřinkách vodovod není prý reálné. Terén je tam velmi kopcovitý, což by stavbu významně prodražilo. Odhady mluví o zhruba 90 milionech korun. Naproti tomu vrt s akumulační nádrží přijde na 1,7 milionů Kč.

Odborná firma už provedla v Kateřinkách geofyzikální měření, na základě kterého se jako vhodná lokalita pro vrt vybral pozemek vedle hřiště nad restaurací U Dobráka.

„Teď bude následovat hydrogeologický průzkumný vrt, který určí, do jaké hloubky se bude muset vrtat, aby byly zásoby podzemní vody dostatečné. Teprve pak se vrt dovybaví odběrným místem a zřízením vodojemu,“ dodal Šolc.

Na vrt i akumulační nádrž podá město Liberec žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí. Kromě toho radnice připravuje i nový vodojem pro oblast Ruprechtic v okolí ulice Horská. Žádné další městské čtvrtě podle Šolce problém s vodou nemají. Nicméně nastávající sucho může situaci během roku změnit.