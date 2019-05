Lidem vysychají studně, Liberec obyvatelům čtvrtě Kateřinky nepomůže

„Je to skutečně problém. Dochází tu pitná voda a žádný nový zdroj tu není. Je to pro nás zásadní věc. Díry v silnici klidně přežijeme, ale bez vody těžko. A tahat balené vody z města jde jen po určitý čas, není to řešení napořád,“ uvedl člen osadního výboru Kateřinek Martin Dušek.

Loni se tak bez vody ocitla nejen horní část Kateřinek ve strmých svazích směrem k Lesnímu divadlu, ale i domy v dolní části, které leží u řeky Nisy.

„V restauraci U Dobráka mají studnu sedmnáct metrů hlubokou. A taky byla prázdná. Některým studnám se tu zhoršila kvalita vody. Dřív byla pitná, teď už je z ní jen užitková na zalévání,“ stěžovali si lidé představitelům města.

Podle náměstka primátora Jiřího Šolce je ale výstavba veřejného vodovodu pro Kateřinky nereálná.

„Chráněná krajinná oblast tady nepovoluje novou výstavbu a ta stávající je tu příliš roztroušená na to, aby se tu dělal vodovod. Ekonomicky by to bylo nesmyslné. Budeme teď dělat nový vodojem na ulici Horská, kde se bude posilovat tlak. Ale to problémy Kateřinek příliš nevyřeší,“ říká.

Místní žádají alespoň o cisterny

Lidé z Kateřinek tak požadují, aby město zařídilo přes letní měsíce alespoň zavážení vody pomocí cisteren.

„Loni jsme zkoušeli žádat vodárny, aby k nám s cisternou přijely, ale marně. Prý nemají dost cisteren. Situace už tu ale začíná být zoufalá. Vodou tu všichni neskutečně šetří, ale ono už nebude za chvíli čím šetřit. I nádrže na dešťovou vodu jsou úplně prázdné. Také je problém s tím, že sem jezdí lidé z města s barely a berou nám vodu z přírodního koupaliště, vozí si ji pryč na zalévání zahrad. Město by sem mělo dát nějakou zákazovou ceduli,“ stěžovali si místní.



Spolupráci na zajištění cisteren v době největšího sucha vedení města Kateřinkám přislíbilo. Negativně se ale staví k požadavku výstavby kanalizace, která v Kateřinkách také není.

„Je to stejný problém jako u vodovodu. Při takto roztroušené zástavbě to není možné, bylo by to tak drahé, že to nikdo nezaplatí. Můžeme ale místním pomoci při získávání dotace na domácí čističky odpadních vod a na zadržování dešťové vody,“ zmínil náměstek primátora Jiří Němeček.