Nádrže a tůně oživí vysychající lesy, pomůžou i od povodní

V bývalém vojenském prostoru Ralsko, kde bývá sucho mnohem větší než na většině území Libereckého kraje, chystají obnovu dvou bývalých rybníků a výstavbu nové nádrže Vojenské lesy a statky.

„Extrémní sucho v letech 2015 a 2018 ukázalo, jak je důležité, aby voda v krajině zůstávala,“ říká Markéta Kavková, specialistka ochrany přírody na libereckém krajském ředitelství Lesů České republiky. „Na horách sice spadlo během zimy hodně srážek, ale na Českolipsku a na jih od Turnova máme v lesích velký nedostatek vláhy.“

Nádrží se dočká dolem ohrožované Frýdlantsko

V kraji trápí velké horko a sucho v posledních letech Frýdlantsko. Kvůli plánovanému rozšíření hnědouhelného polského dolu Turów se navíc lidé z pohraničí obávají ztráty podzemní vody.

Letos a příští rok opraví státní lesy právě na Frýdlantsku vodní nádrž Na Pískách. Rozkládá se na Arnoltickém potoce v Dolní Řasnici a její rozloha dosáhne skoro jednoho hektaru. Náklady na rekonstrukci přesáhnou čtyři miliony korun.

Frýdlantsko se již letos dočká vodní nádrže Pod Hůrkou. Vyroste na Červeném potoce v Předláncích na ploše jednoho hektaru. Vyjde na takřka čtyři miliony korun.

„Na Českolipsku vybudujeme v Lindavě v letech 2019 až 2020 malou vodní nádrž Pod Ortelem,“ konstatuje Kavková. Nové vodní dílo za pět milionů korun bude velké bezmála tři čtvrtě hektaru.

V letech 2020 až 2021 plánují státní lesy na Frýdlantsku malé nádrže na Saňském potoce ve Višňové – Andělce a na Ztraceném potoce v Ludvíkově pod Smrkem. První přijde na pět a půl milionu a druhá na pět milionů korun. „Nádrž na Saňském potoce zapadne krásně do krajiny, což se dá říci také o všech ostatních,“ tvrdí Kavková. „Navíc na sebe navážou obojživelníky, vodní ptáky a mokřadní rostliny.“

Na Frýdlantsku plánují státní lesy rovněž vyhloubení pěti až šesti tůní. Jedna bude stát kolem 150 tisíc korun. Kromě zadržování vody v krajině slouží malé vodní nádrže také k ochraně měst a obcí před povodněmi. Třeba v prameništi Rokytky na Ještědu vybudují lesníci do roku 2021 malé nádrže za dva miliony korun. Při přívalových deštích zachytí alespoň část vody, jež by natekla do potoka Rokytka a valila se na Kryštofovo Údolí.

Tůně pomohou proti povodním

„Každé malé jezírko nebo rybníček jsou dobrá věc,“ podotýká Pravoslav Svačinka, starosta Kryštofova Údolí. „Pokud tůně na prameništi Rokytky pomohou proti povodním, budeme rádi. A i kdyby ne, tak vznikne v lese pěkné místo.“



Voda oživí ještědský hřeben i na Křížovém potoce, kde vyroste do roku 2021 skoro půlhektarová nádrž. Přispěje rovněž k ochraně před povodněmi v Bílém Kostele nad Nisou. Její cena se vyšplhá na pět milionů korun.

„Podobné kroky vítáme. K vodě jsme se v minulosti nechovali pokaždé správně a musíme se s ní zase skamarádit,“ uvádí starosta Bílého Kostela Jiří Formánek.

V příštích čtyřech letech se objeví malé nádrže také na Vranském potoce na Malé Skále, v Liberci – Starém Harcově, na potoku Olšina v Jilemnici, v Českém ráji na Hrubé Skále a na potoku Libchava ve Volfarticích. Vojenské lesy obnoví dva zabahněné a propustné rybníky na Novodvorské kaskádě na Svébořickém potoce. Rozloha každého z nich činí dva hektary.

„Soustředíme se na obnovu historických vodních děl, která zanikla v poválečných letech, kdy se z Ralska stal vojenský výcvikový prostor,“ vysvětluje Roman Vohradský, ředitel divize Vojenských lesů Mimoň.

V Hradčanských stěnách v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko připravují Vojenské lesy Mimoň novou nádrž na zachycování vody. Vznikne v oboře Velký Dub nedaleko brány v pískovcových skalách, jež se nazývá Senná.