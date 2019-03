Jablonec má Liberci platit za tramvaj dvakrát víc, neví ale proč

Stará smlouva, na jejímž základě se tramvajová doprava financovala, vypršela v prosinci 2018. Podpisy na nové smlouvě ale chybí. Prý to ale není proto, že by Jablonec chtěl linku odepsat.

„Řeči o tom, že nechceme za tramvaj do Liberce platit, jsou fámy. Placení se nebráníme, jen musíme vědět, za co ty peníze máme Liberci posílat. Chtějí po nás dvojnásobnou částku než dosud, ale není zdůvodněno proč a na základě čeho,“ řekl primátor Jablonce Milan Kroupa (ANO).

Dosud přispíval Jablonec na tramvaj mezi oběma městy 800 tisíc korun měsíčně, tedy necelých 11 milionů ročně. Teď by měl dávat 23,5 milionu.

„Dopravní podnik se opírá o analýzu poradenské firmy BDO, která tento nový příspěvek vypočítala. Moc nevíme, z čeho všeho přitom vycházela a jak je možné, že celé roky to bylo jinak. Nemáme důvěru k informacím z dopravního podniku. Jeho nové vedení je podle nás naprosto nekompetentní,“ sdělil Kroupa.

Podle něj se dopravní podnik dohodl původně s městem Liberec, že příspěvek Jablonce se zvedne na jeden milion měsíčně.

„Byla to dohoda o nás bez nás, neměli jsme možnost se k ní vyjádřit. I když chápeme, že náklady na energie a mzdy šly nahoru, takže s tím bychom problém neměli. Ovšem navýšení o více než sto procent bez vysvětlení nerozumíme,“ poukazuje jablonecký primátor.

Město si tak nechá zpracovat vlastní posudek na provoz tramvajové linky, která v průměru přepraví 11 tisíc lidí denně.

V Liberci se přepočítání nebrání

„Oslovili jsme společnost Pro Cedop, která nám přepočítá to, co nám z Liberce předložili. Nemůžeme si dovolit házet miliony z rozpočtu města sem a tam bez odůvodnění,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku Štěpán Matek (Společně pro Jablonec).

V Liberci se přepočítání nebrání. „Sice věříme tomu, co nám předložila společnost BDO, ale zároveň vítáme, že se na to podívá i jiná profesionální společnost, aby ověřila správnost toho modelu. Doteď byl problém, že většinu nákladů na provoz tramvaje do Jablonce nesl na bedrech Liberec a částka pro Jablonec se spíš jen odhadovala,“ okomentoval náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (SLK).

Ročně stojí provoz tramvaje do Jablonce zhruba 100 milionů, tržby z ní jsou ale jen 15 milionů. Příspěvek z Libereckého kraje je kolem 17 milionů a zbytek je na Liberci a Jablonci.

„Pokud nový posudek dospěje k podobným číslům, jaká jsme teď dostali, tak radost z toho mít nebudeme, ale zaplatíme. Nechceme tramvaj omezovat, aby skončila na točce ve Vratislavicích a do Jablonce už nezajížděla. Byť si to umím z ekonomického pohledu představit,“ zmínil Kroupa.

Kromě více peněz na tramvaj se totiž musí Jablonec vyrovnat i s tím, že se mu o 26 milionů zdražil příspěvek na zajištění autobusové dopravy po městě.

Nově tam autobusy nejezdí pod hlavičkou DPMLJ, ale firmy Busline, která je dražší. Závěry nového posouzení nákladů na tramvaj č. 11 by měly být známy zhruba za měsíc.