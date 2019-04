Liberecký „autobusák“ městu patřit nebude, stavbu terminálu převezme kraj

Naděje, že autobusové nádraží v Liberci přijde o svoji největší ostudu, je zase o něco větší. Už skoro třicet let tam provizorně stojí stavební buňky, které suplují odbavovací halu a zázemí pro řidiče.

Plány na skutečnou halu sice byly, nedostávalo se ale peněz. Před dvěma lety město vypsalo soutěž na novou podobu terminálu, který by ohyzdné buňky nahradil. Dosud z něj ale nestojí ani základy.

Po podzimních volbách to dokonce chvíli vypadalo, že nové vedení města celý projekt odpíská jako zbytečný. Teď je situace jiná. Pokud vše půjde hladce, mohlo by se příští rok stavět.

„Dohodli jsme se s krajem, že projekční práce a výstavba terminálu spojeného s parkovacím domem půjde za ním. Na kraj bychom také měli za nějakých podmínek převést pozemky, které dnes na autobusovém nádraží vlastní město. Osobně si vážím toho, že kraj je ochoten tady v Liberci investovat,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Jenže opozice už to tak pozitivně nevidí. Podle ní není důvod, aby se Liberec pozemků i budoucího parkovacího domu vzdával.



„Město za dvacet tři milionů koupilo pozemky na autobusovém nádraží, abychom je teď předali kraji i s hotovým projektem na nový terminál? A jako bonus nám zůstanou ty šeredné buňky, které kraj nechce a které budeme muset na své náklady zlikvidovat. To nedává smysl,“ tvrdí zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

Stejného názoru jsou i zástupci Změny pro Liberec. „Nenechat si kontrolu nad parkovacím domem, kde má být čtyři sta míst a jen tak to dát kraji, je nesmysl. Nad parkovacím domem má mít kontrolu město, aby to zapadalo do jeho parkovacího systému. Abychom měli vliv na výši parkovného a tím i regulaci aut v centru města. Takhle z toho nebudeme mít nic,“ řekl za Změnu Ondřej Petrovský.

Podle hejtmana Martina Půty ale kraj nehodlá převzít projekt terminálu s parkovacím domem proto, aby narušil Liberci jeho koncepci parkování ve městě.

„Nejde nám primárně o parkovací dům. Autobusové nádraží pro příměstskou dopravu je důležitým místem. Chceme mít nad touto dopravou kontrolu, protože kraj tyto autobusy platí. O pozemky jsme tam měli zájem už v době, kdy je ještě vlastnil soukromý majitel. Naším cílem je mít ale do budoucna kvalitní přestupní terminál na vlakovém nádraží. V místech, kde je volný prostor před první a druhou kolejí. Ovšem to není reálné dříve než za patnáct let. Je jasné, že do té doby nemůžeme nechat cestující v tom provizoriu, které je na autobusovém nádraží dnes,“ zdůvodnil Půta.

Architekt přepracovává studii

Podle něj by měl kraj dostat v nejbližší době přepracovanou studii nové podoby terminálu od architekta Petra Stolína, který vyhrál původní soutěž.

„Původní záměr počítal s tím, že autobusové zastávky budou v přízemí parkovacího domu. To nám ale nepřijde z hlediska provozu jako nejlepší. Pro autobusy by měl zůstat ten menší záliv, který je na nádraží dnes,“ dodal Půta.

Výstavba terminálu a parkovacího domu by měla stát odhadem 100 až 200 milionů. Většina peněz by měla být z evropských dotací.