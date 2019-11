V době adventu se v Liberci roztočí ruské kolo, nabídne výhled na Ještěd

„Bude z něj hezky vidět přes domy na Ještěd a vůbec z výšky shlížet na celé osvětlené náměstí,“ slibuje manažer vánočních trhů Ondřej Červinka.

Kolo přitom mohlo v Liberci stát už před dvěma lety. „Bylo to téměř domluvené, ale nakonec z toho sešlo. Partneři, se kterými jsme jednali, nebyli úplně spolehliví,“ přibližuje Červinka.

Teď už ale jednání dopadla dobře, město našlo spolehlivého partnera a kolo na náměstí skutečně bude. Liberec za něj přitom nezaplatí skoro nic.

„Nás to stojí především úsilí spojené s tím, aby tam mohlo vyrůst. Pak samozřejmě nějakou propagaci. Na druhou stranu vstupné ve výši sto korun za jízdu si bude vybírat provozovatel,“ říká Červinka.

Místo najde nová atrakce na rohu náměstí a Moskevské ulice, kde zůstane do 22. prosince. „Umístění kola nám vybraly fyzikální zákony. Není moc míst, kam ho dát na náměstí jinam,“ dodává Červinka, který počítá s tím, že ne každému se kolo bude líbit.

Na sociálních sítích se totiž po kladných ohlasech brzy začala šířit i kritika. „Větší nesmysl už vymyslet nemohli. Ale oni se jim tam ovečky stejně nahrnou,“ napsal do facebookové skupiny Liberečáci Patrik Váka.

„Přijeďte se podívat do Jablonce, jak by měly vypadat vánoční trhy. V Liberci to ani ruské kolo nezachrání,“ přidala se Věra Abrmanová.

Ruské kolo bude o jedenáct 11 metrů vyšší než vánoční strom. Jedli bělokorou z liberecké Šimáčkovy ulice slavnostně rozsvítí 24. listopadu a odstartuje tak předvánoční veselí.