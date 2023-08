Operace páteře v Liberci probíhají na evropské úrovni, potvrzuje certifikát

Špičkovou úroveň v oboru páteřní chirurgie opětovně obhájila Krajská nemocnice v Liberci (KNL). Prodloužení evropského certifikátu Eurospine přitom nebylo pouhou formalitou. Nezávislé auditory, kteří nakonec potvrdili kvalitu zdejší péče o pacienty po operaci páteře, zajímaly nejmenší detaily.

„Jak je organizovaný urgentní příjem, jak probíhá následná rehabilitace. Chtěli zkusit úplně všechno. Přišli na pokoj a chtěli vidět, jestli funguje na záchodě tlačítko, kterým si může pacient zavolat pomoc,“ popisuje průběh auditu Jan Hradil, specialista KNL na páteřní chirurgii.

Certifikát získala nemocnice na další čtyři roky. Mimo jiné se tím zavazuje, že bude zavádět nové technologie i přístroje – stejně jako tomu je i v dalších certifikovaných zařízeních v Evropě. V roce 2022 vykázala KNL 825 operací páteře, pro potřeby akreditace se jich posuzovalo 771. Bodovaly se podle náročnosti za šest, tři nebo jeden bod. Za nejtěžší výkony obdržela nemocnice šest bodů.

„V těchto ohledech jsme dosáhli a překročili parametry, které jsou potřeba pro to, aby bylo uznáno na evropské úrovni, že tady péče probíhá standardně, a to ve čtyřech kategoriích, ve kterých jsme akreditováni. To je o jednu kategorii víc než minule,“ dodává Hradil. Obhájený certifikát se dotýká širokého spektra spondylochirurgie – zahrnuje úrazy páteře, její deformity, infekce, degenerativní onemocnění či nádory páteře.

Pacienti přijíždějí z daleka

Kromě pacientů ze spádové oblasti přijímá liberecké spondylochirurgické centrum na operace páteře i pacienty z větších dálek. Respektive ty, kteří musí podstoupit složitý výkon, i ty, o které se v jiných centrech nedovedou postarat. Výjimkou proto nejsou ani pacienti ze Slovenska. Podle mluvčího KNL Václava Řičáře ocenili auditoři také komplexnost péče o pacienty, která je plně zajištěna přímo v nemocnici, nikoliv externími partnery.

„Je to velice prestižní ocenění, které nás řadí mezi špičkové ústavy a pracoviště. Velice si ho vážíme,“ říká přednosta neurocentra Pavel Buchvald, který nicméně certifikát vnímá jako závazek do budoucna. „Je to hlavně signál pro naše pacienty, že budou přijati a léčeni na pracovišti, které je bude řešit podle nejvyšších evropských norem, nejvyšších standardů, disponuje velice erudovanými a kompetentními lékaři. A naše vybavení splňuje veškeré normy a kritéria, která na nás Evropa klade,“ doplňuje.

Emeritní přednosta neurocentra Petr Suchomel v této souvislosti vzpomíná především na pokroky v zobrazovací technice, kterých byl svědkem za třicet let praxe. Vývoj stejně jako v ostatních oborech považuje za překotný, úzce souvisí s rozvojem technologií a elektroniky. Dříve museli vycházet hlavně ze svých anatomických znalostí a představivosti, dnes se dá už i v průběhu operace udělat CT.

„Data se okamžitě vyhodnocují, přenášejí se do navigačních nástrojů a vy ty nástroje můžete – včetně implantátů čili šroubů – navigovat přesně. Třeba do válce o průměru čtyř milimetrů zavést tři a půl milimetrový šroub,“ líčí Suchomel. Roboti při tom v současné době dokážou odstranit i třes ruky operujícího lékaře.

„S touto technologií jste schopni z malých děr dělat velké operační výkony, to je obrovský pokrok. Člověk měl původně na zádech dvacet centimetrů dlouhou díru a oskeletizované všechny svaly, podobná věc se dá dneska udělat ze čtyř či šesti malých dírek,“ shrnuje Suchomel. Podle něj je třeba pacienta, u kterého je pravděpodobná operace, v co nejkratším čase podrobit magnetické rezonanci.

„Jde o to, jak rychle ho zobrazíte a jak rychle ho dostanete na sál. Teď to trvá kolem čtyř hodin v průměru. Jsou lidé, kteří se dostanou dřív, jiní o něco později,“ konstatuje. Akreditace pro něj představuje nejen prestižní ohodnocení za kvalitně odvedenou práci, ale neustále kontrolovaný proces, který je dobrý nejen pro nemocnici, ale i pro pacienty. „Nebojíme se být kontrolováni,“ uzavírá.

Poprvé získala KNL certifikát Eurospine v roce 2019 jako čtvrté centrum v Evropě. Aktuálně jich je sedmatřicet, například v Dublinu, Hamburku, Miláně, Bernu nebo ve Vídni. V České republice disponují certifikátem dvě. A to Fakultní nemocnice v Motole a Krajská nemocnice Liberec.