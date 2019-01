Palach se upálit nechtěl, byl to „omyl“, hlásal kovaný komunista Nový

Od roku 1921 člen KSČ, během druhé světové války emigroval do Velké Británie. Po návratu v roce 1945 pomáhal budovat KSČ na Ostravsku, rok poté se stal šéfredaktorem Rudého práva. Po Únoru 1948 se spolupodílel na čistkách ve Svazu novinářů, v parlamentu i v politických stranách, stal se poslancem. Od listopadu 1949 do dubna 1953 byl ve vazbě pro podezření ze špionáže, uškodil mu jeho pobyt v Anglii. Téhož roku odsouzen na 7 let vězení, v roce 1954 je podmínečně propuštěn. O osm let později je politicky, právně a občansky rehabilitován, o další rok později i stranicky. Je finančně odškodněn a stává se rektorem vysoké školy politické ÚV KSČ, ze které vycházeli lidé s titulem RSDr. Nový se stal členem ÚV KSČ, byl poslancem za Severočeský kraj, po přeměně Československa ve federativní stát byl Nový poslancem za Českou Lípu.