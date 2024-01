V hlavní roli šperk. Módní přehlídka představí sedmdesát modelů

Podle Milana Kohouta ze Svazu výrobců skla a bižuterie, který má organizaci akce na starosti, patří tradiční přehlídka mezi unikátní nejenom v Česku, ale možná i v Evropě.

„Mnoho našich partnerů si čím dál více uvědomuje, že je to jejich prezentace a na svých modelech se snaží ukázat, co nejlépe umí. Fantazii se meze nekladou,“ říká Kohout k události, jež se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna v prostorách jabloneckého Eurocentra, a to ve dvou časech: od 17 a 20 hodin.

Na molu se podle Kohouta objeví dvacet manekýnek. „V doprovodném programu vystoupí swingový zpěvák Jan Smigmator, který měl loni v dubnu koncert v Carnegie Hall v New Yorku,“ doplňuje.

Sázka na osobitý design

Předseda svazu Pavel Kopáček podotýká, proč je letošním tématem tradiční přehlídky šperk. „Téma souvisí také s tím, jak se vyvíjí obchod s bižuterií. Pozorujeme poměrně velké tendence kupovat věci delikátnější, individuálně designované. Zákazníci už nejdou po doplňku, který se vyrábí a prodává masově, roli nehraje cena, ale osobitý design,“ vysvětluje Kopáček.

Lednové módní přehlídky bižuterie mají ve městě dlouholetou tradici. Za minulého režimu je začal pořádat Ústav bytové a oděvní kultury, pak jejich organizaci převzal koncern Jablonecká bižuterie. Po jeho rozpadu se přehlídek ujala bižuterní společnost Jablonex. Po jejím krachu v roce 2009 začal prezentaci místních bižuterních výrobců organizovat Svaz výrobců skla a bižuterie.