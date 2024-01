Japonci jezdí, sousedi ne. Jablonec láká na sklo a bižuterii příhraniční cizince

Přestože z polské i německé hranice trvá cesta autem do Jablonce nad Nisou přibližně čtyřicet minut, městu se příliš nedaří přivábit odtud turisty. Pociťují to zejména zdejší tradiční řemesla. Radnice ve spolupráci se Svazem výrobců skla a bižuterie a okresní hospodářskou komorou to chce zvrátit.