Sklo a bižuterie jsou na vzestupu, firmy se drží i přes vyšší náklady

Předseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček říká, že hodně důležitý je i fakt, že loni na zdejším trhu nezkrachovala žádná z bižuterních či sklářských firem.

„Výroba se přiblížila úrovni předcovidového roku 2019, i když náklady byly podle odhadů v průměru o čtvrtinu vyšší. Zdražily suroviny, energie i práce a zvýšené náklady musely firmy jednoznačně promítnout do cen,“ okomentoval Kopáček. „Zdražení ale zdaleka nebylo tak výrazné.“

Ještě loni v květnu to ovšem na bižuterní scéně příliš nadějně nevypadalo. „Několik firem ukončilo činnost. Pokles byl způsoben především uzavřením kamenných obchodů a vánočních trhů. Velký dopad má také propad incomingové turistiky, celá řada obchodů v Praze a v turistických destinacích přestala nakupovat a mnoho z nich již neexistuje,“ sdělil tehdy předseda svazu.

Dalším problémem bylo prudké zdražení drahých kovů, což zvedlo náklady na výrobu asi o dvacet procent.

O tom, že se sklo a bižuterie opět nadechují, svědčí i tržby v takzvaném Křišťálovém ráji. To je reprezentativní prodejna těchto výrobků v centru Jablonce. Do bývalého Domu nábytku u nedalekého Eurocentra přesídlila z prostor v Palace Plus v budově někdejšího Jablonexu. Stěžejním důvodem přesunu byla neúnosná cena energií. Ráj funguje od loňského června.

„Prvních sedm měsíců provozu nám prokázalo, jak je důležitá poloha takovéto prodejny ve středu města a v blízkosti Muzea skla a bižuterie. Křišťálový ráj navštívilo od otevření kolem jedenácti tisíc zákazníků a prodeje se dostaly na úroveň rekordního roku 2019, a to i přesto, že se ceny bižuterie zvedly oproti roku 2021 o deset až dvanáct procent,“ popsal Pavel Kopáček.

V prodejně je nyní více než deset tisíc položek bižuterie, skla, vánočních ozdob nebo skleněných dekorací od 33 dodavatelů.

„Zúčastnili jsme se také několika prezentačních a prodejních akcí ve Strakonicích, Konstantinových Lázních i v Praze. O kvalitní českou bižuterii a vánoční ozdoby byl opravdu mimořádný zájem,“ podotkl předseda.

Návrat tradiční přehlídky

V jabloneckém Eurocentru se ve čtvrtek uskutečnila také tradiční módní přehlídka Made in Jablonec. Tentokrát s podtitulem Dotek budoucnosti, jenž má evokovat naději, že se bižuterní průmysl po náročných letech zvedne.

Přehlídka se v obvyklém lednovém termínu konala poprvé po dvouleté pauze. Předloni ji museli organizátoři kvůli pandemii covidu zcela zrušit a loni byla z důvodů preventivních opatření přesunuta na duben.

Prezentaci připravilo devatenáct týmů složených z módních návrhářů, firem a škol a bižuterních i šperkařských designérů. Výsledkem bylo 61 nových modelů. Tým manekýnek posílila Miss České republiky 2022 Andrea Kaplanová.