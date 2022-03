Hřbitov v Jablonci čekají změny, dočká se lepších cest i nové aleje

„Úpravou projdou povrchy nezpevněných cest. Letos se zaměříme na úpravu části ve směru od hlavního kříže k zadní bráně, protože zde je původní perková cesta nejvíce degradovaná,“ řekl Milan Bajer z technického odboru jabloneckého magistrátu. Dodal též, že dosavadní perk nahradí kvalitní kostková dlažba z liberecké žuly.

A jak to bude s již zmíněným lipovým stromořadím? „Staré lípy, vykazující poškození a vysoký věk, svými kořenovými systémy narušují přilehlé hroby a vytlačují dlažbu, jež nyní neplní svou funkci. Navíc stavební práce související s opravou cesty by značně zasáhly do kořenového systému stromů, čímž by narušily jejich stabilitu. Z těchto důvodů odborníci rozhodli o jejich pokácení a nahrazení novou alejí. Osm starých lip tak na podzim nahradí čtrnáct nových,“ vysvětlil Bajer.

Uvedl také, že na konci opravované cesty u zadní brány hřbitova jsou kontejnery, které omezují přístup k hrobům a znehodnocují pietní místo.

„Proto se v rámci úprav přemístí za hlavní bránu do nově zřízeného oploceného stání,“ dodal Bajer s tím, že kromě oprav hřbitovních cest plánuje v budoucnu radnice také rekonstrukce hřbitovního mobiliáře, zeleně či restaurování historicky a umělecky významných hrobů.

Město má v plánu postupnou revitalizaci všech jabloneckých hřbitovů. Ve správě jich má celkem sedm. Kromě hlavního hřbitova jde ještě o hřbitovy v Jabloneckých Pasekách, Kokoníně, Proseči, Rýnovicích a Vrkoslavicích.

Radnice také nedávno spustila webovou aplikaci, která mapuje všechny městské hřbitovy. Lidé si v ní mohou zjistit, kde přesně se který hrob nachází nebo si na fotografiích prohlédnout jednotlivá místa posledního odpočinku. V mapě mohou zájemci jednotlivé hroby najít podle jména zemřelého nebo jeho data narození či úmrtí.