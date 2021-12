Jablonec nad Nisou je vyčištěný od hazardu, mizí poslední hrací automaty

Kasina mohou ve městě zůstat nadále, avšak musejí nabízet pouze živou hru, například ruletu, poker či kostky. Do toho se však provozovatelům příliš nechce, jelikož byznys plynoucí z automatů je finančně daleko zajímavější.

Ondřej Šmejkal, předseda představenstva pražské společnosti Euro Queen, jež provozuje poslední kasino v Lidické ulici, se snažil situaci zvrátit v červnu. Na zastupitele se obrátil dopisem s prosbou, aby radnice posunula účinnost protihazardní vyhlášky. Argumentoval restrikcemi vyplývajícími z covidové pandemie, kdy prostor musel být uzavřený.

„Rozumíme, že se tak stalo zásahem vyšší moci kvůli šíření epidemie nemoci covid-19, ale přesto nám bylo znemožněno podnikat v období posledního roku a naplnit tak předpokládaný výsledek hospodaření této pobočky, který by odpovídal investici nastavené na standardní provoz, bez epidemie. Stejně tak byl tímto uzavřením ovlivněn finanční přínos pro statutární město Jablonec nad Nisou,“ napsal tehdy. Zastupitele však „nedojal“ a jeho návrh zamítli. Stejně jako to provedli u podobné písemné žádosti České komory loterního průmyslu.

Zastupitel za Společně pro Jablonec Jakub Macek patřil mezi nejvýraznější tváře boje proti hazardu. Ten trval přibližně osm let.

„Z pohledu legislativy jsme se od té doby posunuli hodně kupředu, veřejné mínění je k hazardu stále kritičtější, ale mnoho měst to ignorovalo. Nejinak Jablonec, kde politici tento problém řešili jen naoko. Není se co divit, že zde vznikl občanský vzdor iniciovaný lidmi se zkušeností s hazardem ze svého nejbližšího okolí, kteří byli nespokojení s existencí čtyř desítek heren a kasin po celém městě a jejich sociálními a zdravotními dopady na město a jeho obyvatele,“ píše zastupitel v aktuálním čísle radničního zpravodaje.

„Teď však nastává moment, kdy můžeme slavit vítězství občanské společnosti nad zájmy hazardní lobby a jejími spojenci mezi politiky. Vnímám to i jako velké povzbuzení a důkaz toho, že být aktivním občanem dává smysl a přináší to výsledky, byť někdy je na ně nutné počkat i několik let – třeba osm jako v případě hazardu,“ uvedl.

Vyhlášku zastupitelstvo schválilo v roce 2011

Macek již dříve řekl, že se neobává, že by se hrací automaty do města zase vrátily. „Nebudou tu, dokud se nějaký politický sebevrah nerozhodne vyvolat referendum, ale to se podle mě nestane. Referendum, ze kterého se teď vychází, má v podstatě váhu zákona, není ho možné obcházet, jít proti vůli voličů,“ doplnil opoziční zastupitel.

Vyhlášku, která měla ukončit provoz všech heren a kasin, schválilo zastupitelstvo v Jablonci už v roce 2011. S hazardem chtělo město skončit k 1. lednu 2015. V červnu 2015 ale novelou vyhlášky zastupitelé hazard opět povolili. Změnu postoje vedení města v čele s ODS zdůvodnilo tím, že nulová tolerance není řešením a vede jen k obcházení zákona a vzniku nelegálních heren.

Jablonec však vyhláškou povolil jen vznik kasin, nikoli heren. V kasinech tak nemohou peníze prohrávat lidé závislí na dávkách a nedostanou se tam ani nezletilí. Odpůrci hazardu žádali už před šesti lety úplné zrušení hazardu, zastupitelé ale tehdy vyhlášení referenda nepodpořili. V lednu 2018 už lidé rozhodovali jen o herních automatech, živá hra a další druhy hazardních her v kasinech mohou zůstat i po letošním 1. srpnu.